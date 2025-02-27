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21:13 • 6356 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
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Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка

Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка

Київ  •  УНН

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Санкційний пакет США від 8 січня 2025 року щодо танкерного флоту рф може коштувати росії до 1,5% ВВП. Ельвіра Набіулліна вже оцінила вплив обмежень, які тільки починають діяти.

Санкційний пакет, який адміністрація Джо Байдена прийняла 8 січня 2025 року та який зараз почне набувати чинності, може коштувати росії до 1,5% її ВВП. Йдеться про обмеження, що стосуються танкерного флоту. Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк в етері телемарафону, передає УНН.

Той санкційний пакет, який ще адміністрація Байдена прийняла 8 січня по танкерному флоту, вчора чи позавчора була новина, ельвіра набіулліна вже оцінила його вплив в 1-1,5% ВВП. Тобто санкційний пакет Штатів по танкерному флоту. Той, який був прийнятий лише 8 січня, той, який тільки зараз почне набувати реально чинності, він вже оцінюється, що буде коштувати росії від 1 до 1,5% ВВП

– сказав Власюк.

Він додав, що ЄС продовжує працювати над посиленням санкцій проти росії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "танкерного флоту" рф та викрадачів українських культурних цінностей.

Канада запровадила нові санкції проти рф: у списку 76 осіб і понад 100 суден "тіньового флоту" 24.02.25, 20:08 • 24094 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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