Зеленський ввів санкції проти капітанів російського танкерного флоту та розкрадачів українських музеїв
Київ • УНН
Президент України підписав два укази про санкції проти 56 капітанів російських танкерів та одного іранця. Також санкції введено проти музейників рф, причетних до розкрадання культурних цінностей в окупованому Криму.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "танкерного флоту" рф та викрадачів українських культурних цінностей. Про це йдеться у відповідних указах Зеленського, передає УНН.
Деталі
Указ №67/2025 передбачає введення санкцій проти 56 громадян росії та проти одного Ірану, які є капітанами суден російського тіньового флоту, а також задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі.
Зокрема, санкції передбачають позбавлення держнагород України, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборона участі у приватизації тощо.
Указ №68/2025 стосується осіб, відповідальних за знищення української культурної ідентичності шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму та вивезення культурних цінностей з України.
Санкції було введено проти юридичних осіб: Федеральний державний бюджетний заклад культури "Державний історикоархеологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський"; Державна бюджетна установа республіки Крим "СхідноКримський історико-культурний музей-заповідник"; Державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди".
Окрім того, були введені санкції проти 55 фізичних осіб, серед яких - перший заступник міністра культури рф Сергій Обривалін, заступник міністра Володимир Осинцев, президент Союзу музеїв Росії, гендиректор підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайло Піотровський, керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов, який безпосередньо брав участь у незаконних розкопках на території Херсонеса Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО тощо.
Нагадаємо
Вчора, 4 лютого, Зеленський повідомляв, що на засіданні РНБО ухвалено рішення про впровадження нових санкційних пакетів. Він анонсував, що списки санкцій будуть оприлюднені найближчим часом.