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Зеленський ввів санкції проти капітанів російського танкерного флоту та розкрадачів українських музеїв

Зеленський ввів санкції проти капітанів російського танкерного флоту та розкрадачів українських музеїв

Київ • УНН

 • 121124 перегляди

Президент України підписав два укази про санкції проти 56 капітанів російських танкерів та одного іранця. Також санкції введено проти музейників рф, причетних до розкрадання культурних цінностей в окупованому Криму.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "танкерного флоту" рф та викрадачів українських культурних цінностей. Про це йдеться у відповідних указах Зеленського, передає УНН.

Деталі

Указ №67/2025 передбачає введення санкцій проти 56 громадян росії та проти одного Ірану, які є капітанами суден російського тіньового флоту, а також задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі.

Зокрема, санкції передбачають позбавлення держнагород України, блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборона участі у приватизації тощо.

Указ №68/2025 стосується осіб, відповідальних за знищення української культурної ідентичності шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму та вивезення культурних цінностей з України.

Санкції було введено проти юридичних осіб: Федеральний державний бюджетний заклад культури "Державний історикоархеологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський"; Державна бюджетна установа республіки Крим "СхідноКримський історико-культурний музей-заповідник"; Державна бюджетна установа Республіки Крим "Центральний музей Тавриди".

Окрім того, були введені санкції проти 55 фізичних осіб, серед яких - перший заступник міністра культури рф Сергій Обривалін, заступник міністра Володимир Осинцев, президент Союзу музеїв Росії, гендиректор підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайло Піотровський, керівник археологічних експедицій Сергій Соловйов, який безпосередньо брав участь у незаконних розкопках на території Херсонеса Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО тощо.

Нагадаємо

Вчора, 4 лютого, Зеленський повідомляв, що на засіданні РНБО ухвалено рішення про впровадження нових санкційних пакетів. Він анонсував, що списки санкцій будуть оприлюднені найближчим часом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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