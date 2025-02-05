Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "танкерного флота" рф и похитителей украинских культурных ценностей. Об этом говорится в соответствующих указах Зеленского, передает УНН.

Детали

Указ №67/2025 предусматривает введение санкций против 56 граждан россии и против одного Ирана, которые являются капитанами судов российского теневого флота, а также задействованы в экспорте российской нефти в обход ценового потолка.

В частности, санкции предусматривают лишение госнаград Украины, блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет участия в приватизации и тому подобное.

Указ №68/2025 касается лиц, ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей из Украины.

Санкции были введены против юридических лиц: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник „Херсонес Таврический"; Государственное бюджетное учреждение республики Крым „Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник"; Государственное бюджетное учреждение Республики Крым „Центральный музей Тавриды".

Кроме того, были введены санкции против 55 физических лиц, среди которых - первый заместитель министра культуры рф Сергей Обрывалин, заместитель министра Владимир Осинцев, президент Союза музеев россии, гендиректор подсанкционного "Государственного Эрмитажа" Михаил Пиотровский, руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, который непосредственно участвовал в незаконных раскопках на территории Херсонеса Таврического, памятника ЮНЕСКО и тому подобное.

Напомним

Вчера, 4 февраля, Зеленский сообщал, что на заседании СНБО принято решение о введении новых санкционных пакетов. Он анонсировал, что списки санкций будут обнародованы в ближайшее время.