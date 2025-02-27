Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика
Киев • УНН
Санкционный пакет США от 8 января 2025 года в отношении танкерного флота рф может стоить россии до 1,5% ВВП. Эльвира Набиуллина уже оценила влияние ограничений, которые только начинают действовать.
Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас начнет вступать в силу, может стоить России до 1,5% ее ВВП. Речь идет об ограничениях, касающихся танкерного флота. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, передает УНН.
Тот санкционный пакет, который еще администрация Байдена приняла 8 января по танкерному флоту, вчера или позавчера была новость, Эльвира Набиуллина уже оценила его влияние в 1-1,5% ВВП. То есть санкционный пакет Штатов по танкерному флоту. Тот, который был принят только 8 января, тот, который только сейчас начнет вступать реально в силу, он уже оценивается, что будет стоить россии от 1 до 1,5% ВВП
Он добавил, что ЕС продолжает работать над усилением санкций против россии.
Напомним
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