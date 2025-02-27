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Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

Киев  •  УНН

 • 4563 просмотра

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Санкционный пакет США от 8 января 2025 года в отношении танкерного флота рф может стоить россии до 1,5% ВВП. Эльвира Набиуллина уже оценила влияние ограничений, которые только начинают действовать.

Санкционный пакет, который администрация Джо Байдена приняла 8 января 2025 года и который сейчас начнет вступать в силу, может стоить России до 1,5% ее ВВП. Речь идет об ограничениях, касающихся танкерного флота. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Тот санкционный пакет, который еще администрация Байдена приняла 8 января по танкерному флоту, вчера или позавчера была новость, Эльвира Набиуллина уже оценила его влияние в 1-1,5% ВВП. То есть санкционный пакет Штатов по танкерному флоту. Тот, который был принят только 8 января, тот, который только сейчас начнет вступать реально в силу, он уже оценивается, что будет стоить россии от 1 до 1,5% ВВП

- сказал Власюк.

Он добавил, что ЕС продолжает работать над усилением санкций против россии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "танкерного флота" рф и похитителей украинских культурных ценностей.

Канада ввела новые санкции против рф: в списке 76 человек и более 100 судов "теневого флота"24.02.25, 20:08 • 24030 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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