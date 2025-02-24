Канада ввела новые санкции против рф: в списке 76 человек и более 100 судов "теневого флота"

Канада сегодня, 24 февраля, объявила о новом пакете санкций против российских физических и юридических лиц, которые способствуют полномасштабной войне в Украине. Об этом говорится в решении канадского правительства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что новые санкции Канады касаются 76 физических и юридических лиц в россии и за рубежом, которые поддерживают военно-промышленную базу рф и отвечают за сотрудничество с Северной Кореей.

Санкции также касаются лиц, которые использовали ударные дроны против гражданских объектов, в частности против Чернобыльской атомной электростанции, и ответственных за незаконный вывоз украинских детей и российскую пропаганду.

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Среди упомянутых в перечне лиц есть фонд имени ахмата кадырова, Военно-космические силы россии, а также войска радиологической, химической и бактериологической защиты.

Канада ввела санкции против российского "теневого флота", в частности против 109 судов, привлеченных к перевозке имущества и товаров в пользу России или лиц, находящихся в россии.

Так, в санкционный список попали 92 нефтяных танкера, девять танкеров для транспортировки сжиженного газа и восемь судов, которые перевозили в Россию оружие и сопутствующие материалы из Ирана и Северной Кореи.

Напомним

ЕС объявил о принятии 16-го пакета санкций против российской федерации. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

Также Великобритания вводит санкции против 100 человек и компаний, которые поддерживают военную машину рф. Ограничения коснутся военных поставок, финансирования и 40 судов, перевозящих российскую нефть.