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Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти рф: кого торкнеться

Британія оголосила найбільший пакет санкцій проти рф: кого торкнеться

Київ • УНН

 • 22696 перегляди

Велика Британія запроваджує санкції проти 100 осіб та компаній, які підтримують військову машину рф. Обмеження торкнуться військових постачань, фінансування та 40 суден, що перевозять російську нафту.

Велика Британія оголосила про введення найбільшого пакету санкцій проти росії з 2022 року, спрямованого на 100 осіб та компаній, які сприяють агресії путіна. Санкції торкнуться військових постачань та фінансування війни. Про це пише посольство Великої Британії в Україні, передає УНН

Сьогоднішні заходи будуть спрямовані проти коштів, які надходять у військову скарбницю путіна та підтримують російську клептократичну систему.  Як сказав Прем’єр-міністр минулого тижня, зараз ми стикаємося з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту. Сполучене Королівство працює з нашими союзниками, щоб допомогти Україні зайняти найкращу позицію для досягнення миру через силу. Сьогоднішнє рішення – ще один крок до цього 

- йдеться у повідомленні.

Санкції охоплюють військову машину росії, організації в інших країнах, які її підтримують, і важливі ланки постачання.

Ось основні пункти:

- Виробники та постачальники техніки, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії, зокрема мікропроцесорів для зброї. Багато з них працюють у Центральній Азії, Туреччині, Таїланді, Індії та Китаї.

- Міністр оборони Північної Кореї Но Кванг Чол і інші високопосадовці, що відповідають за розгортання понад 11 тисяч північнокорейських військових у росії, які зазнали значних втрат.

- 13 російських компаній, зокрема ТОВ "Грант-Трейд", і їх власники, які постачали європейські технології в росію для підтримки війни.

- Нові санкції проти іноземних фінансових установ, які допомагають росії, зокрема проти Киргизького банку, що перешкоджає використанню міжнародної фінансової системи росією.

Додамо

Міністр закордонних справ Девід Ламмі зазначив, що це рішення є найбільшим за останні три роки і підкреслює підтримку Великої Британії Україні. Це також крок до досягнення справедливого і тривалого миру, що забезпечить безпеку Великої Британії в рамках Плану змін уряду.

Санкції також збільшать тиск на енергетичні доходи путіна, накладаючи обмеження на 40 суден, які перевозять російську нафту, що допоможе послабити фінансування його війни.

Зрештою, накладаються санкції на 14 російських олігархів, серед яких Роман Троценко, один із найбагатших людей росії.

Раніше

24 лютого Велика Британія планувала оголосити про нові санкції проти країни-агресорки. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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