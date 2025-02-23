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15 березня, 19:03 • 118936 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177606 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144125 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136102 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115875 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107187 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102678 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Британія готує найбільший пакет санкцій проти рф з початку війни

Британія готує найбільший пакет санкцій проти рф з початку війни

Київ • УНН

 • 21811 перегляди

Великобританія оголосить новий пакет санкцій проти росії до третьої річниці вторгнення. Міністр Девід Леммі заявив про намір "закрутити гайки" та підірвати військову машину рф .

24 лютого, на честь третьої річниці вторгнення рф в Україну Велика Британія має намір оголосити про нові санкції проти країни-агресорки. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі 

"Зараз саме час закрутити гайки щодо росії [володимира] путіна", - йдеться в заяві Леммі. "Завтра я планую оголосити про найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни, що підірве її військову машину і скоротить доходи, підливаючи масла у вогонь руйнувань на Україні".

Як повідомляється, Великобританія вже ввела санкції щодо 1900 осіб і організацій, пов'язаних з урядом путіна, з тих пір, як москва вторглася в Україну в 2022 році.

Ці санкції оголошуються на тлі дій США, які взяли на себе роль посередника у переговорах щодо припинення війни між росією та Україною. Президент США Дональд Трамп неодноразово усував Україну та її європейських партнерів від прямого діалогу з москвою.

"Це критичний момент в історії України, Великої Британії та всієї Європи... Зараз настав час для Європи подвоїти нашу підтримку України", - сказав Леммі. "За межами поля бою ми будемо працювати з американськими та європейськими партнерами для досягнення стійкого, справедливого миру, і при цьому чітко усвідомлювати, що без України нічого не може бути в Україні".

росія розраховує на повернення західного бізнесу на тлі зближення зі США 23.02.25, 04:02 • 68865 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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