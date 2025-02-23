Британія готує найбільший пакет санкцій проти рф з початку війни

24 лютого, на честь третьої річниці вторгнення рф в Україну Велика Британія має намір оголосити про нові санкції проти країни-агресорки. Про це заявив у неділю міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі, пише УНН з посиланням на DW.

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"Зараз саме час закрутити гайки щодо росії [володимира] путіна", - йдеться в заяві Леммі. "Завтра я планую оголосити про найбільший пакет санкцій проти Росії з перших днів війни, що підірве її військову машину і скоротить доходи, підливаючи масла у вогонь руйнувань на Україні".

Як повідомляється, Великобританія вже ввела санкції щодо 1900 осіб і організацій, пов'язаних з урядом путіна, з тих пір, як москва вторглася в Україну в 2022 році.

Ці санкції оголошуються на тлі дій США, які взяли на себе роль посередника у переговорах щодо припинення війни між росією та Україною. Президент США Дональд Трамп неодноразово усував Україну та її європейських партнерів від прямого діалогу з москвою.

"Це критичний момент в історії України, Великої Британії та всієї Європи... Зараз настав час для Європи подвоїти нашу підтримку України", - сказав Леммі. "За межами поля бою ми будемо працювати з американськими та європейськими партнерами для досягнення стійкого, справедливого миру, і при цьому чітко усвідомлювати, що без України нічого не може бути в Україні".

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