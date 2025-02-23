росія розраховує на повернення західного бізнесу на тлі зближення зі США

кремлівський диктатор володимир путін доручив уряду рф підготуватися до повернення іноземних компаній на російський ринок. Про це інформує УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал кремля та видання Financial Times.

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На пленарному засіданні Форуму майбутніх технологій російський диктатор володимир путін доручив своєму уряду готуватися до можливого повернення західних компаній на ринок рф на тлі зближення зі США.

Нам же створили певні труднощі. І ми можемо певним чином відрегулювати повернення на наш ринок тих, хто хоче повернутися

За інформацією видання, путін також зауважив, що хоче, щоб російські компанії мали "певні переваги" перед "тими, хто повертається на наш ринок" як захід у відповідь на західні санкції.

Так само, як у галузі сільського господарства, коли сільгоспвиробники благали: "Тільки нікого не пускайте на наш ринок, ми самі все зробимо". Ну, крім бананів, звичайно. Щоправда, банани також почали вирощувати. Дорогувато, звичайно