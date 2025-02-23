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росія розраховує на повернення західного бізнесу на тлі зближення зі США

Київ • УНН

 • 68865 перегляди

путін доручив уряду рф підготуватися до повернення іноземних компаній на російський ринок. лавров заявив, що доступ буде обмеженим і дозволятиметься лише в безпечних для економіки рф секторах.

кремлівський диктатор володимир путін доручив уряду рф підготуватися до повернення іноземних компаній на російський ринок. Про це інформує УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал кремля та видання Financial Times.

Деталі

На пленарному засіданні Форуму майбутніх технологій російський диктатор володимир путін доручив своєму уряду готуватися до можливого повернення західних компаній на ринок рф на тлі зближення зі США. 

Нам же створили певні труднощі. І ми можемо певним чином відрегулювати повернення на наш ринок тих, хто хоче повернутися

- заявив він.

За інформацією видання, путін також зауважив, що хоче, щоб російські компанії мали "певні переваги" перед "тими, хто повертається на наш ринок" як захід у відповідь на західні санкції.

Так само, як у галузі сільського господарства, коли сільгоспвиробники благали: "Тільки нікого не пускайте на наш ринок, ми самі все зробимо". Ну, крім бананів, звичайно. Щоправда, банани також почали вирощувати. Дорогувато, звичайно

- пояснив путін.

Водночас, як пише видання, глава МЗС рф сергій лавров стверджує, що доступ для західного бізнесу буде "обмеженим" і дозволятиметься лише в секторах, де відсутні ризики для російської економіки у разі чергового загострення відносин.

Нагадаємо

Голова комітету держдуми рф з міжнародних справ повідомив про завершення "дипломатичної війни" між США та росією. Держсекретар США заявив про можливе зняття санкцій після врегулювання конфлікту в Україні.

Міністр фінансів США заявив про можливість пом'якшення санкцій проти росії за умови переговорів щодо війни.

Politico опублікувало 29 випадків, коли Трамп робив те, що хотів путін21.02.25, 18:01 • 40219 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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