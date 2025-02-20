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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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США можуть скоригувати санкції проти росії залежно від готовності рф до переговорів щодо війни в Україні - Бессент

США можуть скоригувати санкції проти росії залежно від готовності рф до переговорів щодо війни в Україні - Бессент

Київ • УНН

 • 39601 перегляди

Міністр фінансів США заявив про можливість пом'якшення санкцій проти росії за умови переговорів щодо війни.

Міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що пом'якшення санкцій проти росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні, заявивши, що США готові або посилити, або послабити санкції залежно від готовності росії до переговорів, в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Це була б дуже хороша характеристика, - сказав він у відповідь на запитання про можливе коригування в будь-якому напрямку - Президент має намір покласти край цьому конфлікту дуже швидко".

Бессент заявив, що деякі нещодавні зауваження Президента України Володимира Зеленського про те, що президента США Дональда Трампа дезінформували про війну, були "недоречними" і що вони внесли "денне світло" в американо-українські відносини.

Трамп у середу назвав Зеленського "диктатором" та, як зазначає видання, "посилив тиск на Київ, щоб той прийняв умови угоди про припинення війни". Президент України заперечував проти того, щоб США та росія вели переговори щодо угоди без участі України.

Бессент сказав, що Зеленський запевнив його перед Мюнхенською конференцією з безпеки у вихідні, що Україна підпише угоду на 500 мільярдів доларів про передачу прав на українські корисні копалини, але наразі не підписав. Угода, з його слів, заклала б основу для "елегантного" плану, запропонованого Трампом, щодо припинення війни.

"Послідовність того, що мало статися, була такою: зблизити українців зі США за допомогою економічних зв'язків, переконати американський народ, американську громадськість, залучити їх на свій бік, - сказав Бессент. - А потім сказати росіянам: сядьте за стіл переговорів із дуже хльостким повідомленням, що якщо нам знадобиться, ми посилимо санкції".

"США, маючи більший економічний інтерес в Україні, забезпечують щит безпеки", - сказав Бессент.

Трамп також запропонував у пості в своїй соцмережі Truth Social, що Зеленський має провести вибори у своїй країні, яка залишається на воєнному стані через війну. 

Відповідаючи на запитання про висловлювання президента, Бессент сказав, що "ймовірно необхідно" для України "рухатися вперед у демократичному процесі", після того, як він розповів про відвідання дитячої лікарні, яка зазнала бомбардування під час нещодавнього візиту до країни.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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