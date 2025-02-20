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США могут скорректировать санкции против россии в зависимости от готовности рф к переговорам по войне в Украине - Бессент

США могут скорректировать санкции против россии в зависимости от готовности рф к переговорам по войне в Украине - Бессент

Киев  •  УНН

 • 5902 просмотра

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Министр финансов США заявил о возможности смягчения санкций против России при условии переговоров по войне.

Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что смягчение санкций против России может быть предметом переговоров по войне в Украине, заявив, что США готовы либо усилить, либо ослабить санкции в зависимости от готовности России к переговорам, в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

«Это была бы очень хорошая характеристика, - сказал он в ответ на вопрос о возможной корректировке в любом направлении - Президент намерен положить конец этому конфликту очень быстро».

Бессент заявил, что некоторые недавние замечания Президента Украины Владимира Зеленского о том, что президента США Дональда Трампа дезинформировали о войне, были «неуместными» и что они внесли «дневной свет» в американо-украинские отношения.

Трамп в среду назвал Зеленского «диктатором» и, как отмечает издание, «усилил давление на Киев, чтобы тот принял условия соглашения о прекращении войны». Президент Украины возражал против того, чтобы США и Россия вели переговоры по соглашению без участия Украины.

Бессент сказал, что Зеленский заверил его перед Мюнхенской конференцией по безопасности в выходные, что Украина подпишет соглашение на 500 миллиардов долларов о передаче прав на украинские полезные ископаемые, но пока не подписал. Соглашение, по его словам, заложило бы основу для «элегантного» плана, предложенного Трампом, по прекращению войны.

«Последовательность того, что должно было произойти, была такой: сблизить украинцев с США посредством экономических связей, убедить американский народ, американскую общественность, привлечь их на свою сторону, - сказал Бессент. - А потом сказать россиянам: сядьте за стол переговоров с очень хлестким сообщением, что если нам понадобится, мы усилим санкции».

«США, имея больший экономический интерес в Украине, обеспечивают щит безопасности», - сказал Бессент.

Трамп также предложил в посте в своей соцсети Truth Social, что Зеленский должен провести выборы в своей стране, которая остается на военном положении из-за войны. 

Отвечая на вопрос о высказываниях президента, Бессент сказал, что «вероятно необходимо» для Украины «двигаться вперед в демократическом процессе», после того, как он рассказал о посещении детской больницы, которая подверглась бомбардировке во время недавнего визита в страну.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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