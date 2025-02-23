россия рассчитывает на возвращение западного бизнеса на фоне сближения с США

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путин поручил правительству рф подготовиться к возвращению иностранных компаний на российский рынок. лавров заявил, что доступ будет ограниченным и будет разрешен только в безопасных для экономики рф секторах.

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил правительству РФ подготовиться к возвращению иностранных компаний на российский рынок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал кремля и издание  Financial Times.

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На пленарном заседании Форума будущих технологий российский диктатор Владимир Путин поручил своему правительству готовиться к возможному возвращению западных компаний на рынок России на фоне сближения с США. 

Нам же были созданы определенные трудности. И мы можем определенным образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться

– заявил он.

Путин также отметил, что хочет, чтобы российские компании имели "определенные преимущества" перед "теми, кто возвращается на наш рынок" в качестве ответной меры на западные санкции.

Так же, как в области сельского хозяйства, когда сельхозпроизводители умоляли: "Только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем". Ну, кроме бананов, конечно. Правда, бананы тоже начали выращивать. Дороговато, конечно

– объяснил путин.

В то же время, как пишет издание, глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что доступ для западного бизнеса будет "ограниченным" и будет разрешаться только в секторах, где отсутствуют риски для российской экономики в случае очередного обострения отношений.

Напомним

Председатель комитета госдумы РФ по международным делам сообщил о завершении "дипломатической войны" между США и россией. Госсекретарь США заявил о возможном снятии санкций после урегулирования конфликта в Украине.

Министр денег США заявил о способности смягчения санкций против России при условии переговоров по войне.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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