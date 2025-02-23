Британия готовит крупнейший пакет санкций против РФ с начала войны

24 февраля, в честь третьей годовщины вторжения рф в Украину Великобритания намерена объявить о новых санкциях против страны-агрессора. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, пишет УНН со ссылкой на DW.

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«Сейчас самое время закрутить гайки в отношении россии [Владимира] Путина», - говорится в заявлении Лемми. «Завтра я планирую объявить о самом большом пакете санкций против России с первых дней войны, что подорвет ее военную машину и сократит доходы, подливая масла в огонь разрушений на Украине».

Как сообщается, Великобритания уже ввела санкции в отношении 1900 лиц и организаций, связанных с правительством Путина, с тех пор, как москва вторглась в Украину в 2022 году.

Эти санкции объявляются на фоне действий США, которые взяли на себя роль посредника в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп неоднократно отстранял Украину и ее европейских партнеров от прямого диалога с Москвой.

«Это критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы... Сейчас настало время для Европы удвоить нашу поддержку Украины», - сказал Лемми. «За пределами поля боя мы будем работать с американскими и европейскими партнерами для достижения устойчивого, справедливого мира, и при этом четко осознавать, что без Украины ничего не может быть в Украине».

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