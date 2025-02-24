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Британия объявила крупнейший пакет санкций против рф: кого коснется

Киев  •  УНН

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Великобритания вводит санкции против 100 человек и компаний, которые поддерживают военную машину рф. Ограничения коснутся военных поставок, финансирования и 40 судов, перевозящих российскую нефть.

Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций против россии с 2022 года, направленного на 100 человек и компаний, которые способствуют агрессии путина. Санкции коснутся военных поставок и финансирования войны. Об этом пишет посольство Великобритании в Украине, передает УНН

Сегодняшние меры будут направлены против средств, которые поступают в военную казну путина и поддерживают российскую клептократическую систему.  Как сказал Премьер-министр на прошлой неделе, сейчас мы сталкиваемся с уникальным моментом для коллективной безопасности нашего континента. Соединенное Королевство работает с нашими союзниками, чтобы помочь Украине занять наилучшую позицию для достижения мира через силу. Сегодняшнее решение - еще один шаг к этому 

- говорится в сообщении.

Санкции охватывают военную машину россии, организации в других странах, которые ее поддерживают, и важные звенья снабжения.

Вот основные пункты:

- Производители и поставщики техники, электроники и товаров двойного назначения для российской армии, в частности микропроцессоров для оружия. Многие из них работают в Центральной Азии, Турции, Таиланде, Индии и Китае.

- Министр обороны Северной Кореи Но Кванг Чол и другие высокопоставленные чиновники, отвечающие за развертывание более 11 тысяч северокорейских военных в россии, которые понесли значительные потери.

- 13 российских компаний, в частности ООО "Грант-Трейд", и их владельцы, которые поставляли европейские технологии в россию для поддержки войны.

- Новые санкции против иностранных финансовых учреждений, которые помогают россии, в частности против Кыргызского банка, что препятствует использованию международной финансовой системы россией.

Добавим

Министр иностранных дел Дэвид Ламми отметил, что это решение является крупнейшим за последние три года и подчеркивает поддержку Великобритании Украине. Это также шаг к достижению справедливого и прочного мира, что обеспечит безопасность Великобритании в рамках Плана изменений правительства.

Санкции также увеличат давление на энергетические доходы путина, накладывая ограничения на 40 судов, перевозящих российскую нефть, что поможет ослабить финансирование его войны.

В конце концов, накладываются санкции на 14 российских олигархов, среди которых Роман Троценко, один из самых богатых людей россии.

Ранее

24 февраля Великобритания планировала объявить о новых санкциях против страны-агрессора. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
tailandТаиланд
indiyaИндия
severnaya-koreyaСеверная Корея
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай
turtsiyaТурция
ukrainaУкраина

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