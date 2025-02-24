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Канада запровадила нові санкції проти рф: у списку 76 осіб і понад 100 суден "тіньового флоту"

Канада запровадила нові санкції проти рф: у списку 76 осіб і понад 100 суден "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 24502 перегляди

Канада ввела санкції проти 76 російських фізичних та юридичних осіб, причетних до військової промисловості рф. Обмеження також торкнулися 109 суден "тіньового флоту", що перевозять нафту та зброю.

Канада сьогодні, 24 лютого, оголосила про новий пакет санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб, які сприяють повномасштабній війні в Україні. Про це йдеться в рішенні канадського уряду, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що нові санкції Канади стосуються 76 фізичних та юридичних осіб у Росії та за кордоном, які підтримують військово-промислову базу РФ та відповідають за співпрацю з Північною Кореєю.

Санкції також стосуються осіб, які використовували ударні дрони проти цивільних об’єктів, зокрема проти Чорнобильської атомної електростанції, та відповідальних за незаконне вивезення українських дітей та російську пропаганду.

Канада анонсувала перший транш допомоги на $5 млрд за рахунок заморожених активів рф для України24.02.25, 12:29 • 43082 перегляди

Серед згаданих у переліку осіб є фонд імені ахмата кадирова, Військово-космічні сили росії, а також війська радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту.

Канада запровадила санкції проти російського "тіньового флоту", зокрема проти 109 суден, залучених до перевезення майна й товарів на користь росії або осіб, які перебувають у росії.

Так, до санкційного списку потрапили 92 нафтові танкери, дев’ять танкерів для транспортування скрапленого газу та вісім суден, які перевозили до росії зброю та супутні матеріали з Ірану та Північної Кореї.

Нагадаємо

ЄС оголосив про ухвалення 16-го пакету санкцій проти російської федерації. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.

Також Велика Британія запроваджує санкції проти 100 осіб та компаній, які підтримують військову машину рф. Обмеження торкнуться військових постачань, фінансування та 40 суден, що перевозять російську нафту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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