Канада анонсувала перший транш допомоги на $5 млрд за рахунок заморожених активів рф для України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада передасть Україні першу частину допомоги на $5 мільярдів канадських доларів ($3,52 млрд), яка фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"Ми передамо першу частину допомоги Україні в розмірі $5 мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів", - заявив Трюдо.

За його словами, ці кошти також включатимуть грант на підтримку енергетичної безпеки України після численних безрозсудних атак росії на українську енергетичну інфраструктуру. Канада продовжує активно підтримувати Україну в її боротьбі за свободу і незалежність.

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