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15 березня, 19:03 • 119645 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179349 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136751 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116249 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107342 перегляди

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Канада анонсувала перший транш допомоги на $5 млрд за рахунок заморожених активів рф для України

Канада анонсувала перший транш допомоги на $5 млрд за рахунок заморожених активів рф для України

Київ • УНН

 • 43082 перегляди

Джастін Трюдо анонсував першу частину допомоги Україні на $5 млрд з заморожених російських активів. Частина коштів піде на підтримку енергетичної безпеки України після атак РФ.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Канада передасть Україні першу частину допомоги на $5 мільярдів канадських доларів ($3,52 млрд), яка фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі 

"Ми передамо першу частину допомоги Україні в розмірі $5 мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів", - заявив Трюдо.

За його словами, ці кошти також включатимуть грант на підтримку енергетичної безпеки України після численних безрозсудних атак росії на українську енергетичну інфраструктуру. Канада продовжує активно підтримувати Україну в її боротьбі за свободу і незалежність.

Канада передасть Україні ще 25 машин LAV та тренажери для F-16: що ще у новому пакеті24.02.25, 12:17 • 19520 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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