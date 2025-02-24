Канада передасть Україні ще 25 машин LAV та тренажери для F-16: що ще у новому пакеті

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про передачу Україні 25 бойових машин піхоти LAV 3 та іншої техніки. Також Канада надасть системи посадки та 4 тренажери для F-16. Про це повідомляє УНН.

Канада завжди була непохитним партнерам України і це ніколи не зміниться. Саме тому я оголошую, що Канада надасть ще 25 боїв машин піхоти і LAV 3. Ми будемо передавати дві бороновані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині. Незабаром ми також давати систему посадку для літаків F-16, вони були надані два місяці тому. А також ми надамо 4 авіаційні тренажери для F-16, вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої медичної допомоги