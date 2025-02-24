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15 березня, 19:03 • 119647 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179368 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144843 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136758 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116253 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107345 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102771 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139816 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133761 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128006 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Канада передасть Україні ще 25 машин LAV та тренажери для F-16: що ще у новому пакеті

Канада передасть Україні ще 25 машин LAV та тренажери для F-16: що ще у новому пакеті

Київ • УНН

 • 19520 перегляди

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, що включає 25 бойових машин піхоти LAV 3. Також буде передано системи посадки та 4 тренажери для F-16, боєприпаси та медичне спорядження.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про передачу Україні 25 бойових машин піхоти LAV 3 та іншої техніки. Також Канада надасть системи посадки та 4 тренажери для F-16. Про це повідомляє УНН.

Канада завжди була непохитним партнерам України і це ніколи не зміниться. Саме тому я оголошую, що Канада надасть ще 25 боїв машин піхоти і LAV 3. Ми будемо передавати дві бороновані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині. Незабаром ми також давати систему посадку для літаків F-16, вони були надані два місяці тому. А також ми надамо 4 авіаційні тренажери для  F-16, вони будуть передані в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої медичної допомоги

- заявив Джастін Трюдо під час засідання "Підтримуй Україну".

Канада не готова міняти поточний стан речей: посол про повернення росії до G721.02.25, 21:54 • 24415 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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