Канада передасть Украине еще 25 машин LAV и тренажеры для F-16: что еще в новом пакете

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о передаче Украине 25 боевых машин пехоты LAV 3 и другой техники. Также Канада предоставит системы посадки и 4 тренажера для F-16. Об этом сообщает УНН.

Канада всегда была непоколебимым партнером Украины, и это никогда не изменится. Именно поэтому я объявляю, что Канада предоставит еще 25 боевых машин пехоты и LAV 3. Мы будем передавать две бронированные машины боевой поддержки, на которых украинские войска вскоре пройдут подготовку в Германии. Вскоре мы также предоставим систему посадки для самолетов F-16, которые были предоставлены два месяца назад. А также мы предоставим 4 авиационных тренажера для F-16, которые будут переданы в ближайшие месяцы. Это в дополнение к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи