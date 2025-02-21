Канада не готова менять текущее положение вещей: посол о возвращении россии в G7

Канада против возвращения России в G7, как того хотел президент США Дональд Трамп. Об этом заявила посол Канады в Украине Наталья Цмоць на Киевском форуме по безопасности, передает УНН.

Мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из G7. Это произошло в 2016 году после аннексии Крыма. Канада не готова менять текущее положение вещей с членством этой страны в организации, и будет настаивать на своем

Она отметила, что председательствуя в G7, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела ряд встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в частности с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Это свидетельствует, что Украина в значительной степени остается в центре внимания и в приоритете. Я бы сказала, что этот приоритет имеет две составляющие: важно работать вместе с G7 над усилением поддержки Украины различными способами. Вторая составляющая - продолжать осуществлять давление на Россию: дипломатическое, экономическое, финансовое, устанавливать предельные цены на нефть