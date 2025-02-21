Канада не готова менять текущее положение вещей: посол о возвращении россии в G7

ukenru
Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 102148 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 110958 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 112240 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 112425 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 106914 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 124658 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 104254 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 51813 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116436 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135741 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 127301 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 109437 просмотра
Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16

Бельгия отложила передачу Украине 30 истребителей F-16

21 февраля, 11:35 • 61914 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

14:07 • 101930 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

16:09 • 46612 просмотра
публикации
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

14:07 • 101930 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 127301 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 124657 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 225053 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 204012 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

16:09 • 46640 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 109440 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 151099 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 124996 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 124649 просмотра
Актуальное
Канада не готова менять текущее положение вещей: посол о возвращении россии в G7

Канада не готова менять текущее положение вещей: посол о возвращении россии в G7

Киев  •  УНН

 • 1429 просмотра

Read in English

Посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила о неготовности страны менять статус россии в G7. Канада будет продолжать поддерживать санкции против рф и настаивать на поддержке Украины.

Канада против возвращения России в G7, как того хотел президент США Дональд Трамп. Об этом заявила посол Канады в Украине Наталья Цмоць на Киевском форуме по безопасности, передает УНН.

Мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из G7. Это произошло в 2016 году после аннексии Крыма. Канада не готова менять текущее положение вещей с членством этой страны в организации, и будет настаивать на своем 

- сказала Цмоць.

Она отметила, что председательствуя в G7, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела ряд встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в частности с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Это свидетельствует, что Украина в значительной степени остается в центре внимания и в приоритете. Я бы сказала, что этот приоритет имеет две составляющие: важно работать вместе с G7 над усилением поддержки Украины различными способами. Вторая составляющая - продолжать осуществлять давление на Россию: дипломатическое, экономическое, финансовое, устанавливать предельные цены на нефть 

- добавила Цмоць.

По ее словам, "санкции против России работают".

Они должны оставаться нашим приоритетом, а также включать более новые сферы. А также невозможность рф обхода этих санкций. Очень важно, что G7 продолжает поддерживать Украину. В плане двусторонних отношений с Украиной - для Канады не изменилось ничего 

- подчеркнула посол.

Напомним

Посол ЕС Катарина Матернова заявила о важности Украины для европейского сообщества и обороны континента. Она отметила субъектность украинцев и их благодарность за поддержку, подчеркнув уверенность в общем будущем.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
melani-dzholiМелани Жоли
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы