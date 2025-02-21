Канада не готова менять текущее положение вещей: посол о возвращении россии в G7
Киев • УНН
Посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила о неготовности страны менять статус россии в G7. Канада будет продолжать поддерживать санкции против рф и настаивать на поддержке Украины.
Канада против возвращения России в G7, как того хотел президент США Дональд Трамп. Об этом заявила посол Канады в Украине Наталья Цмоць на Киевском форуме по безопасности, передает УНН.
Мы все должны помнить причины, по которым Россия была исключена из G7. Это произошло в 2016 году после аннексии Крыма. Канада не готова менять текущее положение вещей с членством этой страны в организации, и будет настаивать на своем
Она отметила, что председательствуя в G7, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела ряд встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в частности с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Это свидетельствует, что Украина в значительной степени остается в центре внимания и в приоритете. Я бы сказала, что этот приоритет имеет две составляющие: важно работать вместе с G7 над усилением поддержки Украины различными способами. Вторая составляющая - продолжать осуществлять давление на Россию: дипломатическое, экономическое, финансовое, устанавливать предельные цены на нефть
По ее словам, "санкции против России работают".
Они должны оставаться нашим приоритетом, а также включать более новые сферы. А также невозможность рф обхода этих санкций. Очень важно, что G7 продолжает поддерживать Украину. В плане двусторонних отношений с Украиной - для Канады не изменилось ничего
Напомним
Посол ЕС Катарина Матернова заявила о важности Украины для европейского сообщества и обороны континента. Она отметила субъектность украинцев и их благодарность за поддержку, подчеркнув уверенность в общем будущем.