Україна потрібна Європі: посол ЄС розкрила причину

Україна є частиною європейської спільноти, а українці відчувають свою суб’єктність та вдячні за допомогу. А Європа потребує Україну і для власної оборони. Про це сказала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час спеціальної події під час спеціальної події Київського безпекового форуму, передає УНН.

Ми шукаємо сталі рішення, бо майбутнє України – в Європі. Через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення керівництво України подало заявку на членство в Європейському Союзі... Майбутнє України в Європі – це та надія, яка необхідна країні для продовження хороброї відсічі цій агресії

Посол ЄС також підкреслила, що вірить "у сталість майбутньої європейської родини".

Посол ЄС: зміни у відносинах США та ЄС не вплинуть на підтримку України

Українці мають суб’єктність, відчувають її і щодня проявляють. Це демонструє не лише керівництво країни, а й в соцмережах це чітко видно, українці пишуть "ми не збираємось здаватись!". Потри те, вони свідомі, що їм потрібна допомога і вони вдячні за допомогу… А Європа потребує Україну і для власної оборони. Я бачу розвиток нашого континенту саму в цьому напрямку