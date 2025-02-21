Україна потрібна Європі: посол ЄС розкрила причину
Київ • УНН
Посол ЄС Катаріна Матернова заявила про важливість України для європейської спільноти та оборони континенту. Вона відзначила суб'єктність українців та їхню вдячність за підтримку, наголосивши на впевненості у спільному майбутньому.
Україна є частиною європейської спільноти, а українці відчувають свою суб’єктність та вдячні за допомогу. А Європа потребує Україну і для власної оборони. Про це сказала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час спеціальної події під час спеціальної події Київського безпекового форуму, передає УНН.
Ми шукаємо сталі рішення, бо майбутнє України – в Європі. Через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення керівництво України подало заявку на членство в Європейському Союзі... Майбутнє України в Європі – це та надія, яка необхідна країні для продовження хороброї відсічі цій агресії
Посол ЄС також підкреслила, що вірить "у сталість майбутньої європейської родини".
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Українці мають суб’єктність, відчувають її і щодня проявляють. Це демонструє не лише керівництво країни, а й в соцмережах це чітко видно, українці пишуть "ми не збираємось здаватись!". Потри те, вони свідомі, що їм потрібна допомога і вони вдячні за допомогу… А Європа потребує Україну і для власної оборони. Я бачу розвиток нашого континенту саму в цьому напрямку
Вона також окремо зауважила героїзм, стійкість та рішучість українців, "які піднялись на боротьбу зі злом".
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