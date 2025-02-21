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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140430 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118226 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Україна потрібна Європі: посол ЄС розкрила причину

Україна потрібна Європі: посол ЄС розкрила причину

Київ • УНН

 • 29002 перегляди

Посол ЄС Катаріна Матернова заявила про важливість України для європейської спільноти та оборони континенту. Вона відзначила суб'єктність українців та їхню вдячність за підтримку, наголосивши на впевненості у спільному майбутньому.

Україна є частиною європейської спільноти, а українці відчувають свою суб’єктність та вдячні за допомогу. А Європа потребує Україну і для власної оборони. Про це сказала посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час спеціальної події під час спеціальної події Київського безпекового форуму, передає УНН.

Ми шукаємо сталі рішення, бо майбутнє України – в Європі. Через чотири дні після повномасштабного російського вторгнення керівництво України подало заявку на членство в Європейському Союзі... Майбутнє України в Європі – це та надія, яка необхідна країні для продовження хороброї відсічі цій агресії 

- зазначила вона.

Посол ЄС також підкреслила, що вірить "у сталість майбутньої європейської родини".

Посол ЄС: зміни у відносинах США та ЄС не вплинуть на підтримку України19.02.25, 14:15 • 45114 переглядiв

Українці мають суб’єктність, відчувають її і щодня проявляють. Це демонструє не лише керівництво країни, а й в соцмережах це чітко видно, українці пишуть "ми не збираємось здаватись!". Потри те, вони свідомі, що їм потрібна допомога і вони вдячні за допомогу… А Європа потребує Україну і для власної оборони. Я бачу розвиток нашого континенту саму в цьому напрямку 

- підсумувала Матернова.

Вона також окремо зауважила героїзм, стійкість та рішучість українців, "які піднялись на боротьбу зі злом".

"Найближчим часом": посли ЄС планують обговорити надання Україні військової допомоги на 5 млрд євро17.02.25, 22:40 • 34175 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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