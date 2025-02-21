Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

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Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 101947 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

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Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 110669 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 111954 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 112158 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 106710 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

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Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 124353 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

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Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 104186 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 51762 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116429 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135736 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

Киев  •  УНН

 • 4986 просмотра

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Посол ЕС Катарина Матернова заявила о важности Украины для европейского сообщества и обороны континента. Она отметила субъектность украинцев и их благодарность за поддержку, подчеркнув уверенность в общем будущем.

Украина является частью европейского сообщества, а украинцы чувствуют свою субъектность и благодарны за помощь. А Европа нуждается в Украине и для собственной обороны. Об этом сказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время специального события во время специального события Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Мы ищем устойчивые решения, потому что будущее Украины - в Европе. Через четыре дня после полномасштабного российского вторжения руководство Украины подало заявку на членство в Европейском Союзе... Будущее Украины в Европе - это та надежда, которая необходима стране для продолжения храброго отпора этой агрессии 

- отметила она.

Посол ЕС также подчеркнула, что верит «в постоянство будущей европейской семьи».

Посол ЕС: изменения в отношениях США и ЕС не повлияют на поддержку Украины19.02.25, 14:15 • 44632 просмотра

Украинцы имеют субъектность, чувствуют ее и ежедневно проявляют. Это демонстрирует не только руководство страны, но и в соцсетях это четко видно, украинцы пишут «мы не собираемся сдаваться!». Потри то, они осознают, что им нужна помощь и они благодарны за помощь... А Европа нуждается в Украине и для собственной обороны. Я вижу развитие нашего континента именно в этом направлении 

- подытожила Матернова.

Она также отдельно отметила героизм, стойкость и решительность украинцев, «которые поднялись на борьбу со злом».

"В ближайшее время": послы ЕС планируют обсудить предоставление Украине военной помощи на 5 млрд евро17.02.25, 22:40 • 33584 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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