Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину
Киев • УНН
Посол ЕС Катарина Матернова заявила о важности Украины для европейского сообщества и обороны континента. Она отметила субъектность украинцев и их благодарность за поддержку, подчеркнув уверенность в общем будущем.
Украина является частью европейского сообщества, а украинцы чувствуют свою субъектность и благодарны за помощь. А Европа нуждается в Украине и для собственной обороны. Об этом сказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время специального события во время специального события Киевского форума по безопасности, передает УНН.
Мы ищем устойчивые решения, потому что будущее Украины - в Европе. Через четыре дня после полномасштабного российского вторжения руководство Украины подало заявку на членство в Европейском Союзе... Будущее Украины в Европе - это та надежда, которая необходима стране для продолжения храброго отпора этой агрессии
Посол ЕС также подчеркнула, что верит «в постоянство будущей европейской семьи».
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Украинцы имеют субъектность, чувствуют ее и ежедневно проявляют. Это демонстрирует не только руководство страны, но и в соцсетях это четко видно, украинцы пишут «мы не собираемся сдаваться!». Потри то, они осознают, что им нужна помощь и они благодарны за помощь... А Европа нуждается в Украине и для собственной обороны. Я вижу развитие нашего континента именно в этом направлении
Она также отдельно отметила героизм, стойкость и решительность украинцев, «которые поднялись на борьбу со злом».
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