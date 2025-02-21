Украина нужна Европе: посол ЕС раскрыла причину

Украина является частью европейского сообщества, а украинцы чувствуют свою субъектность и благодарны за помощь. А Европа нуждается в Украине и для собственной обороны. Об этом сказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время специального события во время специального события Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Мы ищем устойчивые решения, потому что будущее Украины - в Европе. Через четыре дня после полномасштабного российского вторжения руководство Украины подало заявку на членство в Европейском Союзе... Будущее Украины в Европе - это та надежда, которая необходима стране для продолжения храброго отпора этой агрессии

Посол ЕС также подчеркнула, что верит «в постоянство будущей европейской семьи».

Посол ЕС: изменения в отношениях США и ЕС не повлияют на поддержку Украины

Украинцы имеют субъектность, чувствуют ее и ежедневно проявляют. Это демонстрирует не только руководство страны, но и в соцсетях это четко видно, украинцы пишут «мы не собираемся сдаваться!». Потри то, они осознают, что им нужна помощь и они благодарны за помощь... А Европа нуждается в Украине и для собственной обороны. Я вижу развитие нашего континента именно в этом направлении