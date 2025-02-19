Посол ЕС: изменения в отношениях США и ЕС не повлияют на поддержку Украины

Партнерство между Украиной и ЕС остается стабильным, несмотря на возможные изменения в отношениях между ЕС и США.

Об этом отметила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова на мероприятии NV «Украина меняет мир. Диалоги о возможностях», передает корреспондент УНН.

Детали

Матернову спросили, считает ли госпожа посол, что изменение отношений между США и Украиной будет иметь определенное влияние на отношения Евросоюза с Украиной.

Я вижу, что многие отношения претерпят изменения, но не отношения между Европейским Союзом и Украиной. Думаю, сейчас больше осознания того, что мы разделяем общую судьбу. У нас общий континент. Будущее Украины - в ЕС

Я не могу рассказывать вам на каждом шагу, как это будет происходить, но ЕС здесь, ЕС с вами. И я считаю, что какими бы скучными мы иногда ни были, мы являемся надежным партнером. Поэтому я не вижу, чтобы отношения между ЕС и Украиной пострадали так сильно, как некоторые другие отношения