Посол ЕС: изменения в отношениях США и ЕС не повлияют на поддержку Украины
Киев • УНН
Посол ЕС Катарина Матернова заявила о стабильности партнерства между Украиной и ЕС, независимо от изменений в отношениях с США. Она подчеркнула, что будущее Украины - в ЕС, и Евросоюз остается надежным партнером.
Партнерство между Украиной и ЕС остается стабильным, несмотря на возможные изменения в отношениях между ЕС и США.
Об этом отметила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова на мероприятии NV «Украина меняет мир. Диалоги о возможностях», передает корреспондент УНН.
Детали
Матернову спросили, считает ли госпожа посол, что изменение отношений между США и Украиной будет иметь определенное влияние на отношения Евросоюза с Украиной.
Я вижу, что многие отношения претерпят изменения, но не отношения между Европейским Союзом и Украиной. Думаю, сейчас больше осознания того, что мы разделяем общую судьбу. У нас общий континент. Будущее Украины - в ЕС
Я не могу рассказывать вам на каждом шагу, как это будет происходить, но ЕС здесь, ЕС с вами. И я считаю, что какими бы скучными мы иногда ни были, мы являемся надежным партнером. Поэтому я не вижу, чтобы отношения между ЕС и Украиной пострадали так сильно, как некоторые другие отношения
Напомним
В Брюсселе состоялся второй раунд диалога между Украиной и ЕС по безопасности и обороне. Обсуждались военно-техническое партнерство, оборонные инновации и координация военной помощи.
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