Зеленский созвонился с Макроном после экстренной встречи лидеров Европы в Париже
Киев • УНН
Президент Украины провел телефонный разговор с французским лидером после экстренной встречи в Париже. Стороны согласились, что Украине нужны надежные гарантии безопасности, а не хрупкое прекращение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию в Европе и гарантии безопасности для Украины. Об этом говорится в заметке Владимира Зеленского на платформе Х (ранее Twitter), передает УНН.
Детали
По словам Президента Украины, звонок состоялся после экстренной встречи лидеров Европы в Париже 17 февраля.
Эммануэль встречался с другими европейскими лидерами. Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины
Владимир Зеленский отметил, что у них "общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности" для Украины.
"Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны россии и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы", - написал украинский лидер.
Напомним
В понедельник, 17 февраля в Париже прошла неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствовали лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.
Премьер Польши Дональд Туск заявил о продолжении помощи Украине в логистике и гуманитарной сфере. Он отметил важность инвестиций в безопасность восточного фланга Европы для эффективной поддержки Украины.
Премьер Британии Кир Стармер призвал усилить поддержку Украины для достижения справедливого мира. Он отметил важность сохранения принципа "мира через силу" и предостерег от уменьшения помощи.
Президент Еврокомиссии заявила о дальнейшей поддержке Украины и необходимости укрепления обороны ЕС. На встрече в Париже европейские лидеры подтвердили стремление к миру на основе суверенитета Украины.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о необходимости перевооружения Европы из-за угрозы от России. Она подчеркнула важность не допустить распространения российской агрессии за пределы Украины.
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