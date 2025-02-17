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15 березня, 19:03 • 119573 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179119 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144729 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136650 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116207 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107325 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102763 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139712 перегляди

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Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України

Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України

Київ • УНН

 • 54670 перегляди

У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.

Глави урядів прибувають до Єлисейського палацу на неформальну зустріч щодо мирних переговорів по Україні, яка запланована в Єлисейському палаці, передає УНН з посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, представлено вісім країн.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Очікується також прибуття прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і його колег з Іспанії (Педро Санчес), Нідерландів (Дік Схооф) і Данії (Метте Фредеріксен).

Автоматичний вступ України в НАТО: експерт оцінив, чи можливо це17.02.2025, 17:23 • 151810 переглядiв

Очікується, що в обговоренні також візьмуть участь голова Європейської ради Антоніу Кошта, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Макрон і Трамп провели розмову перед європейським самітом17.02.2025, 17:21 • 32301 перегляд

Додамо

Як повідомляв УНН, президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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keir-starmerКейр Стармер
mark-riutteМарк Рютте
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yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
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olaf-sholtsОлаф Шольц
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donald-tuskДональд Туск
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