Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України
Київ • УНН
У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.
Глави урядів прибувають до Єлисейського палацу на неформальну зустріч щодо мирних переговорів по Україні, яка запланована в Єлисейському палаці, передає УНН з посиланням на Le Figaro.
За інформацією видання, представлено вісім країн.
Президент Франції Еммануель Макрон прийме канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Очікується також прибуття прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і його колег з Іспанії (Педро Санчес), Нідерландів (Дік Схооф) і Данії (Метте Фредеріксен).
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Очікується, що в обговоренні також візьмуть участь голова Європейської ради Антоніу Кошта, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
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Як повідомляв УНН, президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.