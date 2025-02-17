Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України

Глави урядів прибувають до Єлисейського палацу на неформальну зустріч щодо мирних переговорів по Україні, яка запланована в Єлисейському палаці, передає УНН з посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, представлено вісім країн.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. Очікується також прибуття прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і його колег з Іспанії (Педро Санчес), Нідерландів (Дік Схооф) і Данії (Метте Фредеріксен).

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Очікується, що в обговоренні також візьмуть участь голова Європейської ради Антоніу Кошта, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Макрон і Трамп провели розмову перед європейським самітом

Додамо

Як повідомляв УНН, президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.