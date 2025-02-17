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15 березня, 19:03 • 120091 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180696 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145556 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137428 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116599 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107514 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102876 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140335 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133924 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Макрон і Трамп провели розмову перед європейським самітом

Макрон і Трамп провели розмову перед європейським самітом

Київ • УНН

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Президент Франції Макрон провів телефонну розмову з Трампом про перспективи миру в Україні. Зустріч європейських лідерів відбудеться сьогодні в Парижі для обговорення заяв Трампа.

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив із президентом США Дональдом Трампом телефоном якраз перед європейською зустріччю щодо України, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Деталі

Видання зазначає, що президент Франції обговорив зі своїм американським колегою перспективи миру в Україні напередодні європейської зустрічі, яка відбудеться сьогодні в Парижі.

У Єлисейському палаці розкрили теми скликаного Макроном міні-саміту в Парижі: торкнеться України17.02.2025, 15:17 • 27689 переглядiв

Додамо

Як повідомляв УНН, президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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