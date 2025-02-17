Макрон і Трамп провели розмову перед європейським самітом

Президент Франції Емманюель Макрон поговорив із президентом США Дональдом Трампом телефоном якраз перед європейською зустріччю щодо України, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

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Видання зазначає, що президент Франції обговорив зі своїм американським колегою перспективи миру в Україні напередодні європейської зустрічі, яка відбудеться сьогодні в Парижі.

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Як повідомляв УНН, президент Франції скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок. На зустрічі планують обговорити проблеми, пов'язані із заявами Дональда Трампа.