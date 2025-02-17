Макрон и Трамп провели разговор перед европейским саммитом

Президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону как раз перед европейской встречей по Украине, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

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Издание отмечает, что президент Франции обсудил со своим американским коллегой перспективы мира в Украине в преддверии европейской встречи, которая состоится сегодня в Париже.

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Как сообщал УНН, президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить проблемы, связанные с заявлениями Дональда Трампа.