Автоматичний вступ України в НАТО: експерт оцінив, чи можливо це

Сьогодні, 17 лютого, французький президент Еммануель Макрон збирає в Парижі терміновий саміт щодо України. Він матиме на меті вимагати від США припинити виключати Європу і Київ з переговорного процесу, обговорити автоматичний вступ України до НАТО і не тільки. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в коментарі УНН розповів, що вступ до НАТО не відбувається одномоментно, а для того, щоб стати членом Альянсу, треба, щоб та чи інша країна-кандидат відповідала критеріям, а поки альтернативою НАТО для України може бути ЄС.

Паризька зустріч буде спрямована на те, щоб намітити європейський план дій після кількох днів хаотичних брифінгів адміністрації Трампа. Саміту також потрібно буде вирішити, як реагувати на прохання США роз'яснити, чи лідери готові виділити війська для стабілізаційних сил у разі припинення вогню - пише видання The Guardian.

Також повідомляється, що пропозицію про членство в НАТО за умови порушення росією режиму припинення вогню (імовірно, при цьому США повинні будуть залишатися гарантом підтримки України) просували деякі сенатори США, і тепер вона має підтримку високопоставлених європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в коментарі УНН зазначив, що нині можна спостерігати активізацію різних груп у контексті майбутніх перемовин завершення війни.

"Той факт, що європейці мають на меті обговорити такі нагальні питання, то я думаю, що те, що що світ рухається, можливо, на такому напрямку, однак те, що зараз говориться про можливий автоматичний вступ України до НАТО, це десь досить дивна конфігурація, дивне вироблення якихось варіантів того, як Україна може отримати гарантії безпеки, адже варто розуміти, що такі рішення не приймаються одномоментно і для того, щоб стати членом Альянсу, треба, по-перше, щоб та чи інша країна-кандидат відповідала критеріям, а Україна рухається в цьому напрямку, вона реформується, далеко не все ми зробили, щоб можна було відповідати цим стандартам. Я поки що не бачу того, щоб в європейських державах була єдність думок, адже навіть перед початком повномасштабного вторгнення, коли було зрозуміло, що рф не обмежиться лише якимись локальними бойовими діями, а вона готова здійснювати повномасштабні агресії. Це не об'єднало в повній мірі країни Заходу. Так, об'єднало в сенсі допомоги нашій державі і щодо того, що росію потрібно зупинити, а втім ми не бачимо бачимо в документі щодо думок щодо членства України в НАТО", - сказав Желіховський.

Він зазначив, що наразі кілька країни, серед яких Німеччина, Угорщина, Словаччина, не підтримують ідею вступу України до НАТО.

"Всі погоджуються, що Україна має стати майбутнім членом НАТО, але далі таких декларацій мова не йде. Ми досі не побачили того, що країни цього блоку бажають бачити Україну в практиці країною членом НАТО. Байден надіслав позитивний сигнал щодо запрошення України в НАТО, а запрошення також повинно прийматися колегіально", - зазначає Желіховський.

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За його словами, він не виключає можливості змінення критеріїв щодо вступу країн в Альянс, але важко уявити, як на це відреагує адміністрація президента США Дональда Трампа.

"Тому, на мій погляд, не варто покладатися на такі варіанти. Потрібно зараз надати Україні дієві гарантії безпеки, які можливо б включали розміщення європейських миротворчих сил, і надавати Україні всі можливі засоби, щоб ми могли відбити російську атаку в разі, якщо така матиме місце. Президент України Володимир Зеленський про це зазначив, що потрібно мати відповідні угоди, як має Ізраїль із країнами заходу і засоби стримування росіян, ракети, і різного роду озброєння, боєприпаси", - зазначає експерт.

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Він наголошує, що необхідно наполягати на вступі України до ЄС, адже це "наша економічна безпека та гарантія нашого суверенітету, адже поки що путін не нападав на країни-члени ЄС".

Він розуміє, що там сильні економіки, а сильні економіки створюють сильні армії. І Україна повинна сподіватися на те, що в нас буде сильна економічна спроможність, яка надасть нам можливість мати потужні війська. І теж Президент Зеленський і інші високопоставлені України на цьому наголошують, що потрібно, щоб Україна мала потужну армію, як в країнах НАТО, а для цього потрібні відповідні кошти, потрібні ресурси. І ми можемо мати доступ до цих ресурсів, до тих коштів, до тих можливостей, якщо будемо членами Європейського Союзу. Треба дати можливість Україні вступити в ЄС у найближчі роки. Буквально зараз після підписання мирної угоди, якщо це відбудеться, ми повинні пришвидшити цей процес - каже експерт.

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За його словами, ЄС є альтернативою вступу до НАТО, адже це також дасть змогу захистити незалежність, суверенітет і взагалі існування України як як держави, яка надалі буде розвиватися та зміцнювати свої можливості.

"Я поки що не вбачаю єдності західного світу (стосовно вступу України до НАТО - ред.). Також ми повинні розуміти, що ми не знаємо, яка буде підписана угода із росією. Тобто, ми зараз не зможемо на практиці говорити про НАТО, тому що це питання вірогідно буде предметом торгів із росією", - сказав Желіховський.

Також він нагадав про вступ до НАТО Швеції і Фінляндії, які фактично були нейтральними, хоча їхні стандарти відповідали вимогам Альянсу.

"Але також хочу наголосити і нагадати, що що було непросто. Проти Швеції виступали Туреччина та Угорщина. Фінляндія дещо швидше приєдналася, Швеція трохи згодом і через речі, які і хвилюють турецьке суспільство. Але в будь-якому випадку ми повинні бути готовими, що така якась умовна Угорщина нам також може поставити якісь умови і це поставить в дуже невигідну позицію офіційний Київ в в цьому сенсі. Бажано, щоб ми стали членами Альянсу вже вчора", - додає експерт.

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Окрім того, для швидкого вступу України до НАТО потрібно провести зміни в Статуті Альянсу.

"Чи буде це зроблено заради України? В мене велике питання, тому я поки що не тішу себе якимись ілюзіями щодо цього. Тому нам варто покладатися, по-перше, на свої сили, а по-друге, на ті гарантії, які можуть дати нам наші партнери", - резюмував Желіховський.