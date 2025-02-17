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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120409 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 116868 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Мир для України: генсек НАТО та Келлог узгодили наступні кроки

Мир для України: генсек НАТО та Келлог узгодили наступні кроки

Київ • УНН

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Марк Рютте та Кіт Келлог обговорили шляхи припинення війни проти України та досягнення справедливого миру. Союзники узгодили наступні кроки підтримки після заклику США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 17 лютого зустрівся зі спеціальним посланцем США Кітом Келлогом, щоб обговорити шляхи зупинення війни проти України та досягнення справедливого миру. Про це пише пресслужба НАТО, передає УНН.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 17 лютого 2025 року, прийняв на засіданні Північноатлантичної ради генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, спеціального посланця США з питань України та росії, для обговорення з союзниками шляхів припинення війни проти України,

- йдеться у повідомленні.

Рютте зазначив, що союзники постійно підтримують зв’язок із адміністрацією США. Минулого тижня вони вже обговорювали це питання під час зустрічі міністрів оборони НАТО. Також генсек нагадав про важливі переговори на Мюнхенській конференції з безпеки, де він спілкувався з віцепрезидентом США Вансом, держсекретарем Рубіо та іншими представниками Білого дому.

Він наголосив, що для стабільного майбутнього України потрібен не просто кінець бойових дій, а справедливий і тривалий мир. Рютте привітав перші кроки союзників у відповідь на заклик США активніше підтримувати Україну й додав, що сьогоднішня зустріч допомогла узгодити подальші кроки.

Перед засіданням у штаб-квартирі НАТО Рютте запросив Келлога на офіційну вечерю.

А після зустрічі в Північноатлантичній раді він вирушив до Парижа на неформальне зібрання європейських лідерів, яке організував президент Макрон.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки: НАТО або надійна альтернатива.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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