Мир для України: генсек НАТО та Келлог узгодили наступні кроки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 17 лютого зустрівся зі спеціальним посланцем США Кітом Келлогом, щоб обговорити шляхи зупинення війни проти України та досягнення справедливого миру. Про це пише пресслужба НАТО, передає УНН.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у понеділок, 17 лютого 2025 року, прийняв на засіданні Північноатлантичної ради генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, спеціального посланця США з питань України та росії, для обговорення з союзниками шляхів припинення війни проти України, - йдеться у повідомленні.

Рютте зазначив, що союзники постійно підтримують зв’язок із адміністрацією США. Минулого тижня вони вже обговорювали це питання під час зустрічі міністрів оборони НАТО. Також генсек нагадав про важливі переговори на Мюнхенській конференції з безпеки, де він спілкувався з віцепрезидентом США Вансом, держсекретарем Рубіо та іншими представниками Білого дому.

Він наголосив, що для стабільного майбутнього України потрібен не просто кінець бойових дій, а справедливий і тривалий мир. Рютте привітав перші кроки союзників у відповідь на заклик США активніше підтримувати Україну й додав, що сьогоднішня зустріч допомогла узгодити подальші кроки.

Перед засіданням у штаб-квартирі НАТО Рютте запросив Келлога на офіційну вечерю.

А після зустрічі в Північноатлантичній раді він вирушив до Парижа на неформальне зібрання європейських лідерів, яке організував президент Макрон.

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