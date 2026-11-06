Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз

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Уперше за свою 109-річну історію модний дім Balenciaga очолить жінка: креативною директоркою бренду призначено британську дизайнерку Мартін Роуз, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Нове призначення в Balenciaga стало проривом для індустрії моди, в якій домінують білі чоловіки. Роуз — лише друга темношкіра жінка, яка очолила великий європейський модний дім. До неї подібного успіху досягла Грейс Вельс Боннер, яку у 2025 році було призначено креативною директоркою чоловічого напряму в Hermès.

Роуз, яка заснувала власний бренд у Лондоні у 2007 році, стала однією з найвпливовіших постатей у сфері чоловічої моди. Вона здобула культовий статус завдяки своїм колекціям у стилі вуличного одягу (streetwear), у яких вона оспівує британські субкультури, майстерно поєднуючи такі явища, як футбол, музика в стилі реггі та напрям "північний соул" (northern soul).

Її одяг носять такі знаменитості, як Джастін Бібер, Тімоті Шаламе та Дрейк. Репер Кендрік Ламар не лише згадав її ім’я у своїй пісні, а й замовив у Роуз ексклюзивну університетську куртку (varsity jacket) із написом "Gloria" — назвою однієї зі своїх композицій. У цьому вбранні він виступив під час надзвичайно успішного шоу в перерві Супербоулу 2025 року. Серед шанувальників її творчості також Ріанна та Гейлі Бібер.

Роуз змінить на цій посаді П’єрпаоло Піччолі; про його відхід із розкішного іспанського бренду, де він пропрацював 18 місяців, було оголошено в четвер.

Роуз зазначила: "Для мене велика честь стати креативною директоркою Balenciaga — модного дому з надзвичайною спадщиною та безстрашним творчим духом".

"До мене Balenciaga формували видатні творчі особистості. Я прагну вшанувати цю спадщину й з нетерпінням чекаю на можливість написати наступний розділ цієї багатої та прекрасної історії". Роуз, яка найбільше відома завдяки своєму однойменному бренду чоловічого одягу, раніше протягом трьох років працювала в чоловічому підрозділі Balenciaga — саме в той період, коли там головував дизайнер, відомий просто як Демна. Саме він зробив популярними масивні кросівки в стилі "татових" (dad sneakers) і сумки, що нагадують пачки з-під чипсів. У той час вона брала участь у формуванні фірмового для того періоду стилю оверсайз. Тепер вона керуватиме як чоловічою, так і жіночою лініями бренду.

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Видання зауважує, що це призначення є частиною масштабної реорганізації портфеля компанії Kering (якій також належать Gucci, Bottega Veneta та Saint Laurent), яку проводить генеральний директор Лука де Мео, намагаючись відродити групу, що переживає не найкращі часи. У своїй заяві Де Мео зазначив, що призначення Роуз відображає "прагнення Kering утримувати Balenciaga в авангарді інновацій, творчості та культури".

В інтерв’ю виданню The Guardian у 2023 році Роуз зізналася, що їй подобається виклик, який кидає створення чоловічого одягу. "Не хочу здаватися надто крутою, але мені подобається порушувати правила, — сказала вона. — А в чоловічій моді правил безліч".

Вона здобула популярність завдяки заходам, орієнтованим на спільноту, та вибору нестандартних локацій для показів. У 2019 році вона влаштувала презентацію просто неба в тупиковому провулку на півночі Лондона. Наступного року вона представила колекцію в початковій школі, де навчалася її донька, а у 2023-му — провела показ у зачиненій гей-сауні на півдні Лондона.

У 2023 році вона стала запрошеним дизайнером на виставці Pitti Uomo у Флоренції — одній із найважливіших подій у сфері чоловічої моди. Там вона віддала шану музичному жанру "італо-хаус" (Italo house), який наприкінці 80-х заполонив британські танцполи. У показі взяли участь як місцеві жителі Флоренції, так і друзі дизайнерки з Лондона.

Роуз, яка часто стає ініціаторкою доволі ексцентричних трендів, переосмислювала футбольні футболки, популяризувала надзвичайно широкі джинси та перетворила кросівки Nike Shox на модель із підборами, що стала справжнім хітом. Крім того, вона співпрацювала з цим спортивним брендом, створивши колекцію одягу в стилі "гендерно-нейтрального" (genderless) крою, яку представили під час жіночого чемпіонату світу з футболу 2023 року. Невдовзі після цього вона обійняла посаду запрошеного креативного директора в компанії Clarks — вперше за 200-річну історію бренду.

Додамо

Роуз народилася на півдні Лондона. Її батько — ямаєць, який працював бухгалтером, а мати — британка, колишня медсестра. Перед тим як вивчати моду в Мідлсекському університеті, Роуз пройшла підготовчий курс у Камбервеллському коледжі мистецтв.

Після закінчення навчання у 2002 році вона разом із другом запустила лінію футболок, проте через три роки закрила цей бізнес, щоб зосередитися на власному бренді. У 2011 році, у межах ініціативи Newgen від інкубатора Fashion East, Роуз отримала фінансову підтримку та наставництво для розвитку свого бренду, приєднавшись до кола випускників, серед яких були Кім Джонс і Сімон Роша. Наразі контрольний пакет акцій компанії належить італійській фірмі електронної комерції The Level Group. Бізнес зіткнувся зі значними фінансовими труднощами, зокрема зі зростанням виробничих витрат, спричиненим Brexit. З червня 2025 року бренд, що носить ім’я дизайнерки, не проводив жодного показу.