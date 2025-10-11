Богдан Бойко
Богдан Бойко – підприємець, інвестор, президент харківського футбольного клубу “Металіст 1925”.
Богдан Володимирович Бойко – народився 26 серпня 1998 року. Випускник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Має досвід реалізації інноваційних проєктів у сферах енергетики, ресторанного бізнесу та сільського господарства. У 2008-2013 роках займався футболом у клубній академії "Динамо Київ". У 2024 був головою наглядової ради "Металіста 1925". Пізніше разом із Володимиром Носовим став співвласником та основним інвестором клубу. 30 липня 2025 року призначений президентом "Металіста 1925".
2008
грав у академії "Динамо Київ"
2024
голова наглядової ради "Металіста 1925"
2024
разом із Володимиром Носовим став співвласником та основним інвестором "Металіст 1925"
2025
став президентом футбольного клубу "Металіст 1925", наймолодший президент серед українських клубів у Прем'єр-лізі