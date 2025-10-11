Богдан Бойко

$41.510.00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 29584 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 20937 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 26508 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 19563 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 24635 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 32899 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42708 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 60954 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35097 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП11 жовтня, 12:22 • 17595 перегляди
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця ГанічаPhoto11 жовтня, 13:03 • 5266 перегляди
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11 жовтня, 14:43 • 6302 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні15:37 • 10760 перегляди
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ15:51 • 4532 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 26812 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 60949 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 46766 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 32423 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 34654 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 37056 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 102933 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 45955 перегляди
Люди

Богдан Бойко

Богдан Бойко – підприємець, інвестор, президент харківського футбольного клубу “Металіст 1925”.
Богдан Володимирович Бойко – народився 26 серпня 1998 року. Випускник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Має досвід реалізації інноваційних проєктів у сферах енергетики, ресторанного бізнесу та сільського господарства. У 2008-2013 роках займався футболом у клубній академії "Динамо Київ". У 2024 був головою наглядової ради "Металіста 1925". Пізніше разом із Володимиром Носовим став співвласником та основним інвестором клубу. 30 липня 2025 року призначений президентом "Металіста 1925".
2008
грав у академії "Динамо Київ"
2024
голова наглядової ради "Металіста 1925"
2024
разом із Володимиром Носовим став співвласником та основним інвестором "Металіст 1925"
2025
став президентом футбольного клубу "Металіст 1925", наймолодший президент серед українських клубів у Прем'єр-лізі
Новини по темi
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство

ФК "Металіст 1925" посідає 5-те місце в УПЛ, відстаючи від лідера на 2 очки. Президент Богдан Бойко пояснює успіх системною роботою та кадровими змінами, включаючи нового тренера Младена Бартуловича.

Спорт • 7 жовтня, 15:10 • 62450 перегляди
Ексклюзив
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto

Виховання юного футболіста в Україні до 12 років коштує батькам понад 300 000 грн. Після 12 років щорічні витрати перевищують 80 000 грн, а загальна сума до 18 років сягає майже пів мільйона гривень.

Спорт • 3 жовтня, 09:02 • 36499 перегляди