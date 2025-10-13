$41.600.10
48.110.10
ukenru
07:59 • 2350 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 9352 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10560 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9386 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15792 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33565 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 42280 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63393 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36826 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 107976 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
63%
750мм
Популярнi новини
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 19795 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 21090 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 11825 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 14946 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 27906 перегляди
Публікації
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 9390 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63402 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 107983 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 117276 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 59277 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 31640 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 63396 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 66962 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 68222 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 134268 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається

Київ • УНН

 • 9336 перегляди

Фізична активність впливає на хімію та структуру мозку, збільшуючи обсяг гіпокампа та базальних гангліїв. Психолог Оксана Гомель та президент ФК "Металіст 1925" Богдан Бойко підтверджують, що спорт розвиває пізнавальну діяльність, самодисципліну та допомагає долати стрес.

Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається

Батьки часто стоять перед дилемою: чи варто віддавати дитину на позашкільні заняття, особливо спортивні. Чи не забирає це час від уроків і підготовки до іспитів? Наука має однозначну відповідь: спорт і позашкільна активність не просто розвивають м'язи, вони будують інтелект. УНН розібрався, як саме спорт трансформує дитячий мозок і чому вільний час, проведений на полі чи в залі, є однією з найкращих інвестицій у майбутнє дитини.

Як спорт впливає на мозок

Забудьте про міф, що фізичні вправи – це лише про здоров’я тіла. Дослідження доводять: рух безпосередньо впливає на хімію та структуру мозку, роблячи його більш стійким та ефективним. Один із найбільш вражаючих фактів: регулярна аеробна активність напряму пов'язана зі збільшенням ключових зон мозку. Зокрема, рівень фізичної підготовки корелює зі збільшенням обсягу гіпокампа (зони, критично важливої для пам'яті та навчання - ред.) та базальних гангліїв (відповідають за увагу та контроль рухів - ред.). Простіше кажучи, чим більше дитина рухається, тим більше "простору" для навчання створює її мозок. А на довгострокову перспективу заняття спортом підвищують рівень нейротрофічних факторів (BDNF), які, за даними науковців, стимулюють ріст нових нервових клітин та зміцнюють нейронні зв'язки. 

Психолог: спорт формує інтелект, самодисципліну і здорову цікавість до життя

Психолог Оксана Гомель впевнена: у дитини поза основним навчанням має бути мінімум 2 позашкільні. Адже через спорт у дитинстві формується пізнавальна діяльність, яка в дорослому віці проявляється як цікавість та захопленість життям. Спорт – це і про вміння, і про навчання, і про те, як отримувати задоволення від життя.   

"Коли я дивлюсь на дітей і на дорослих – одразу видно, кого з дитинства навчили цікавитися цим світом, через спорт зокрема. Такі люди у дорослому віці отримують задоволення від інтелектуальних розваг, саморозвитку, цікавляться чимось новим. Це – свідомі люди. Самодисципліновані. А якщо у дитини не сформована пізнавальна дільність –  ви це в молодшій школі вже бачите: дитина не хоче вчитися, їй все нецікаво. Потім вона виростає і в дорослому віці їй нецікаво ходити в театр, у кіно, почитати книжку, просто поспілкуватись на цікаві теми, подивитись, нехай, відео про щось наукове",– зазначає психолог. 

Який вид спорту обрати? Звісно, це залежить від схильностей та захоплень дитини, а також бажань батьків: виростити "майбутнього чемпіона" чи завдяки позашкільним заняттям посприяти всебічному розвитку. Але спеціалісти все ж радять звернути увагу на ігрові та командні види спорту, які дають дітям не лише можливість зрозуміти, що таке дисципліна, а й дозволять відчути командний дух, відточити комунікаційні навички, впоратися з поразкою та розділити перемогу. Таким спортом може стати футбол. 

Богдан Бойко: спорт допомагає дітям не лише рости фізично, а й мислити ширше

Саме тому футбольні школи в Україні стають дедалі популярнішими – батьки бачать в них не просто спортивну підготовку, а й школу життя. Цю думку поділяє й президент ФК "Металіст 1925" Богдан Бойко. Для нього особисто фінансування ДЮФШ "Металіст 1925" – це не просто розвиток українського футболу, це пряма інвестиція в українців наступного покоління. Адже ті когнітивні та фізичні навички, які дитина отримує рахунком регулярних тренувань, – це те, що прямо повпливає на успішність людини у будь-якій сфері: від навчання до майбутньої кар’єри. Через гру, змагання та командну взаємодію дитина вчиться не лише перемагати, а й програвати гідно, аналізувати власні дії та ухвалювати рішення під тиском. І саме ці якості, сформовані завдяки спорту, з часом стають не менш цінними, ніж академічні знання.

"Я чітко розумію, що футбол виховує в дитини набір soft skills, які допоможуть у житті, навіть якщо він не піде шляхом професійного футболіста. Як я, наприклад, – бо в дитинстві я займався футболом. У дорослому віці мені це дало і вміння стримувати імпульсивні реакції, і стратегічне мислення, і здатність швидко перемикатись та адаптуватись, і вміння зосереджуватись – усі ці скіли важливі як на футбольному полі, так і в житті", – розповідає Богдан Бойко.

Як фізична активність допомагає долати стрес

Та спорт – це не лише про розвиток чи амбіції, а й про внутрішній баланс. Для українських дітей у сучасних реаліях війни та постійного стресу фізична активність стає своєрідною "терапією руху". Вона допомагає звільнити емоційну напругу, переключити увагу з тривожних думок на процес гри, на команду, на ціль. Саме через рух діти вчаться керувати енергією, дисциплінувати себе й знаходити здоровий спосіб відновлення, коли навколо – нестабільність.

"Спорт – це зняття стресу через фізичне навантаження. Я часто рекомендую спорт активним дітям або тим, у яких відсутня організованість. Адже спорт виховує самодисципліну. Зараз модне таке поняття, як синдром дефіциту уваги – є активні діти, яким важко зосередитися, які не вміють працювати в команді. У такому випадку я рекомендую піти на колективний спорт, наприклад, футбол, де треба працювати в команді. Це – активний вид спорту, він знімає певні потреби в активності, частково їх задовольняє. Ну, і плюс досягнення та перемоги – для дитини це теж важливо", – резюмує психолог Оксана Гомель.

Тож, спорт у житті дитини – це не просто фізичний розвиток, а важливий інструмент формування характеру, мислення та стійкості. Як зазначає президент ФК "Металіст 1925" Богдан Бойко, кожне тренування в ДЮФШ "Металіст 1925" – це крок до розвитку сили волі, дисципліни та впевненості в собі. 

Лілія Подоляк

СуспільствоСпортЗдоров'яПублікації
ФК «Металіст 1925»
Богдан Бойко
Україна