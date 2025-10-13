Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається

Батьки часто стоять перед дилемою: чи варто віддавати дитину на позашкільні заняття, особливо спортивні. Чи не забирає це час від уроків і підготовки до іспитів? Наука має однозначну відповідь: спорт і позашкільна активність не просто розвивають м'язи, вони будують інтелект. УНН розібрався, як саме спорт трансформує дитячий мозок і чому вільний час, проведений на полі чи в залі, є однією з найкращих інвестицій у майбутнє дитини.

Як спорт впливає на мозок

Забудьте про міф, що фізичні вправи – це лише про здоров’я тіла. Дослідження доводять: рух безпосередньо впливає на хімію та структуру мозку, роблячи його більш стійким та ефективним. Один із найбільш вражаючих фактів: регулярна аеробна активність напряму пов'язана зі збільшенням ключових зон мозку. Зокрема, рівень фізичної підготовки корелює зі збільшенням обсягу гіпокампа (зони, критично важливої для пам'яті та навчання - ред.) та базальних гангліїв (відповідають за увагу та контроль рухів - ред.). Простіше кажучи, чим більше дитина рухається, тим більше "простору" для навчання створює її мозок. А на довгострокову перспективу заняття спортом підвищують рівень нейротрофічних факторів (BDNF), які, за даними науковців, стимулюють ріст нових нервових клітин та зміцнюють нейронні зв'язки.

Психолог: спорт формує інтелект, самодисципліну і здорову цікавість до життя

Психолог Оксана Гомель впевнена: у дитини поза основним навчанням має бути мінімум 2 позашкільні. Адже через спорт у дитинстві формується пізнавальна діяльність, яка в дорослому віці проявляється як цікавість та захопленість життям. Спорт – це і про вміння, і про навчання, і про те, як отримувати задоволення від життя.

"Коли я дивлюсь на дітей і на дорослих – одразу видно, кого з дитинства навчили цікавитися цим світом, через спорт зокрема. Такі люди у дорослому віці отримують задоволення від інтелектуальних розваг, саморозвитку, цікавляться чимось новим. Це – свідомі люди. Самодисципліновані. А якщо у дитини не сформована пізнавальна дільність – ви це в молодшій школі вже бачите: дитина не хоче вчитися, їй все нецікаво. Потім вона виростає і в дорослому віці їй нецікаво ходити в театр, у кіно, почитати книжку, просто поспілкуватись на цікаві теми, подивитись, нехай, відео про щось наукове",– зазначає психолог.

Який вид спорту обрати? Звісно, це залежить від схильностей та захоплень дитини, а також бажань батьків: виростити "майбутнього чемпіона" чи завдяки позашкільним заняттям посприяти всебічному розвитку. Але спеціалісти все ж радять звернути увагу на ігрові та командні види спорту, які дають дітям не лише можливість зрозуміти, що таке дисципліна, а й дозволять відчути командний дух, відточити комунікаційні навички, впоратися з поразкою та розділити перемогу. Таким спортом може стати футбол.

Богдан Бойко: спорт допомагає дітям не лише рости фізично, а й мислити ширше

Саме тому футбольні школи в Україні стають дедалі популярнішими – батьки бачать в них не просто спортивну підготовку, а й школу життя. Цю думку поділяє й президент ФК "Металіст 1925" Богдан Бойко. Для нього особисто фінансування ДЮФШ "Металіст 1925" – це не просто розвиток українського футболу, це пряма інвестиція в українців наступного покоління. Адже ті когнітивні та фізичні навички, які дитина отримує рахунком регулярних тренувань, – це те, що прямо повпливає на успішність людини у будь-якій сфері: від навчання до майбутньої кар’єри. Через гру, змагання та командну взаємодію дитина вчиться не лише перемагати, а й програвати гідно, аналізувати власні дії та ухвалювати рішення під тиском. І саме ці якості, сформовані завдяки спорту, з часом стають не менш цінними, ніж академічні знання.

"Я чітко розумію, що футбол виховує в дитини набір soft skills, які допоможуть у житті, навіть якщо він не піде шляхом професійного футболіста. Як я, наприклад, – бо в дитинстві я займався футболом. У дорослому віці мені це дало і вміння стримувати імпульсивні реакції, і стратегічне мислення, і здатність швидко перемикатись та адаптуватись, і вміння зосереджуватись – усі ці скіли важливі як на футбольному полі, так і в житті", – розповідає Богдан Бойко.

Як фізична активність допомагає долати стрес

Та спорт – це не лише про розвиток чи амбіції, а й про внутрішній баланс. Для українських дітей у сучасних реаліях війни та постійного стресу фізична активність стає своєрідною "терапією руху". Вона допомагає звільнити емоційну напругу, переключити увагу з тривожних думок на процес гри, на команду, на ціль. Саме через рух діти вчаться керувати енергією, дисциплінувати себе й знаходити здоровий спосіб відновлення, коли навколо – нестабільність.

"Спорт – це зняття стресу через фізичне навантаження. Я часто рекомендую спорт активним дітям або тим, у яких відсутня організованість. Адже спорт виховує самодисципліну. Зараз модне таке поняття, як синдром дефіциту уваги – є активні діти, яким важко зосередитися, які не вміють працювати в команді. У такому випадку я рекомендую піти на колективний спорт, наприклад, футбол, де треба працювати в команді. Це – активний вид спорту, він знімає певні потреби в активності, частково їх задовольняє. Ну, і плюс досягнення та перемоги – для дитини це теж важливо", – резюмує психолог Оксана Гомель.

Тож, спорт у житті дитини – це не просто фізичний розвиток, а важливий інструмент формування характеру, мислення та стійкості. Як зазначає президент ФК "Металіст 1925" Богдан Бойко, кожне тренування в ДЮФШ "Металіст 1925" – це крок до розвитку сили волі, дисципліни та впевненості в собі.