Эксклюзив
07:50
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 9202 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 7714 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 15082 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 33143 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 42016 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62516 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 36769 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 107204 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 116517 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется

Киев • УНН

 • 5978 просмотра

Физическая активность влияет на химию и структуру мозга, увеличивая объем гиппокампа и базальных ганглиев. Психолог Оксана Гомель и президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко подтверждают, что спорт развивает познавательную деятельность, самодисциплину и помогает преодолевать стресс.

Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется

Родители часто стоят перед дилеммой: стоит ли отдавать ребенка на внешкольные занятия, особенно спортивные. Не отнимает ли это время от уроков и подготовки к экзаменам? Наука имеет однозначный ответ: спорт и внешкольная активность не просто развивают мышцы, они строят интеллект. УНН разобрался, как именно спорт трансформирует детский мозг и почему свободное время, проведенное на поле или в зале, является одной из лучших инвестиций в будущее ребенка.

Как спорт влияет на мозг

Забудьте о мифе, что физические упражнения – это только о здоровье тела. Исследования доказывают: движение непосредственно влияет на химию и структуру мозга, делая его более устойчивым и эффективным. Один из наиболее впечатляющих фактов: регулярная аэробная активность напрямую связана с увеличением ключевых зон мозга. В частности, уровень физической подготовки коррелирует с увеличением объема гиппокампа (зоны, критически важной для памяти и обучения - ред.) и базальных ганглиев (отвечают за внимание и контроль движений - ред.). Проще говоря, чем больше ребенок двигается, тем больше "пространства" для обучения создает его мозг. А на долгосрочную перспективу занятия спортом повышают уровень нейротрофических факторов (BDNF), которые, по данным ученых, стимулируют рост новых нервных клеток и укрепляют нейронные связи. 

Психолог: спорт формирует интеллект, самодисциплину и здоровое любопытство к жизни

Психолог Оксана Гомель уверена: у ребенка помимо основного обучения должно быть минимум 2 внешкольных занятия. Ведь через спорт в детстве формируется познавательная деятельность, которая во взрослом возрасте проявляется как любопытство и увлеченность жизнью. Спорт – это и об умениях, и об обучении, и о том, как получать удовольствие от жизни.   

"Когда я смотрю на детей и на взрослых – сразу видно, кого с детства научили интересоваться этим миром, через спорт в частности. Такие люди во взрослом возрасте получают удовольствие от интеллектуальных развлечений, саморазвития, интересуются чем-то новым. Это – сознательные люди. Самодисциплинированные. А если у ребенка не сформирована познавательная деятельность – вы это в младшей школе уже видите: ребенок не хочет учиться, ему все неинтересно. Потом он вырастает и во взрослом возрасте ему неинтересно ходить в театр, в кино, почитать книжку, просто пообщаться на интересные темы, посмотреть, пусть, видео о чем-то научном", – отмечает психолог. 

Какой вид спорта выбрать? Конечно, это зависит от склонностей и увлечений ребенка, а также желаний родителей: вырастить "будущего чемпиона" или благодаря внешкольным занятиям поспособствовать всестороннему развитию. Но специалисты все же советуют обратить внимание на игровые и командные виды спорта, которые дают детям не только возможность понять, что такое дисциплина, но и позволят почувствовать командный дух, отточить коммуникационные навыки, справиться с поражением и разделить победу. Таким спортом может стать футбол. 

Богдан Бойко: спорт помогает детям не только расти физически, но и мыслить шире

Именно поэтому футбольные школы в Украине становятся все более популярными – родители видят в них не просто спортивную подготовку, но и школу жизни. Эту мысль разделяет и президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко. Для него лично финансирование ДЮФШ "Металлист 1925" – это не просто развитие украинского футбола, это прямая инвестиция в украинцев следующего поколения. Ведь те когнитивные и физические навыки, которые ребенок получает за счет регулярных тренировок, – это то, что прямо повлияет на успешность человека в любой сфере: от обучения до будущей карьеры. Через игру, соревнования и командное взаимодействие ребенок учится не только побеждать, но и проигрывать достойно, анализировать собственные действия и принимать решения под давлением. И именно эти качества, сформированные благодаря спорту, со временем становятся не менее ценными, чем академические знания.

"Я четко понимаю, что футбол воспитывает у ребенка набор soft skills, которые помогут в жизни, даже если он не пойдет по пути профессионального футболиста. Как я, например, – потому что в детстве я занимался футболом. Во взрослом возрасте мне это дало и умение сдерживать импульсивные реакции, и стратегическое мышление, и способность быстро переключаться и адаптироваться, и умение сосредотачиваться – все эти скиллы важны как на футбольном поле, так и в жизни", – рассказывает Богдан Бойко.

Как физическая активность помогает преодолевать стресс

Но спорт – это не только о развитии или амбициях, но и о внутреннем балансе. Для украинских детей в современных реалиях войны и постоянного стресса физическая активность становится своеобразной "терапией движения". Она помогает снять эмоциональное напряжение, переключить внимание с тревожных мыслей на процесс игры, на команду, на цель. Именно через движение дети учатся управлять энергией, дисциплинировать себя и находить здоровый способ восстановления, когда вокруг – нестабильность.

"Спорт – это снятие стресса через физическую нагрузку. Я часто рекомендую спорт активным детям или тем, у которых отсутствует организованность. Ведь спорт воспитывает самодисциплину. Сейчас модно такое понятие, как синдром дефицита внимания – есть активные дети, которым трудно сосредоточиться, которые не умеют работать в команде. В таком случае я рекомендую пойти на коллективный спорт, например, футбол, где надо работать в команде. Это – активный вид спорта, он снимает определенные потребности в активности, частично их удовлетворяет. Ну, и плюс достижения и победы – для ребенка это тоже важно", – резюмирует психолог Оксана Гомель.

Итак, спорт в жизни ребенка – это не просто физическое развитие, а важный инструмент формирования характера, мышления и стойкости. Как отмечает президент ФК "Металлист 1925" Богдан Бойко, каждая тренировка в ДЮФШ "Металлист 1925" – это шаг к развитию силы воли, дисциплины и уверенности в себе. 

Лилия Подоляк

