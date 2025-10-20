Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну

Український бізнес переживає найважче десятиліття, і саме в цей час в країні з’являється нова генерація підприємців, для яких ринки – глобальні, а KPI – вимірюються не тільки прибутком, а й ефектом для країни. УНН підготував рейтинг молодих та прогресивних бізнесменів, що є рушіями розвитку української економіки та ринків. Вони створюють EdTech-екосистеми, автоматизують ресторанний ринок Європи, керують сотнями мільйонів доларів у фінансах клієнтів, виводять Україну на карту біонічної революції, розвивають український спорт та будують венчурні фонди завдяки глобальному системному підходу.

Ілля Рейніш – співвласник та комерційний директор "LABA Group"

фото: Facebook Ілля Рейніш

Відкриває рейтинг молодих та успішних підприємців нового покоління Ілля Рейніш – рушій революції у сфері EdTech. Він є співвласником та комерційним директором "Laba Group" – освітнього холдингу, що займається корпоративним та індивідуальним навчанням і працює у десятках країн, включаючи Варшаву, Прагу та Бухарест. "Laba Group" створила понад 800 робочих місць та є одним із найбільших роботодавців у вітчизняному EdTech.

Приєднавшись до "Laba" у 2015 році, він поставив завдання – збільшити обіг у п'ять разів. Фактично, за наступні роки його команди досягала фінансового зростання у понад 70 разів. А все завдяки системному підходу до продажів та управління. Рейніш довів, що бізнес-принципи: кадри, процеси, системність – є універсальними двигунами прогресу. У випадку "Laba Group" його підхід дозволив запустити понад 1400 курсів та навчити понад 200 000 студентів.

Амбітна мета Рейніша – досягти статусу "компанії-єдинорога", що підтверджує його візію: масштабний успіх в Україні можливий не лише в IT-аутсорсі, але й у створенні власних глобальних інтелектуальних продуктів.

Богдан Бойко – президент ФК "Металіст 1925", інвестор фонду "Б.Б. Фінансова група"

фото: офіційний сайт ФК "Металіст 1925"

Ще один ключовий учасник рейтингу – Богдан Бойко. Представник нового покоління українських інвесторів, які не женуться за швидкими прибутками, а розвивають фундаментальні галузі: логістику, нерухомість, агроінфраструктуру, енергетику та спорт. Він є президентом ФК "Металіст 1925" та засновником закритого венчурного фонду "Б.Б. Фінансова група".

Фонд Бойка інвестує у логістику, нерухомість, агроінфраструктуру, відновлювану енергетику та сервіс, формуючи стабільний портфель активів із прогнозованою економікою. Серед ключових проєктів: зерновий термінал "Агросаф Термінал" потужністю 30 тис. тонн на місяць, проєкт у сфері девелопменту "Дніпровські Кручі", компанія "Rental Management Solutions" – основний напрямок роботи це будівництво торгівельних комплексів в Києві та області, з подальшою передачею в оренду національним торгівельним мережам та дві електростанції "зеленої" енергетики. Також готується до відкриття італійський ресторан преміумкласу в столиці.

У спорті Бойко застосовує ті ж принципи, що й у бізнесі – системний підхід до налагодження операційних процесів, підбір висококваліфікованих кадрів та наполеглива робота. Під його керівництвом ФК "Металіст 1925" демонструє стабільне зростання результатів, стаючи прикладом прозорого, сучасного управління футбольним клубом.

Альона Мисько – засновниця та СЕО компанії з управління фінансами "Fuelfinance"

фото: Instagram alyona_mysko

Третє місце рейтингу займає Альона Мисько – фінансова архітекторка, яка доводить, що у новій економіці прозорість даних коштує мільярд. У 27 років вона заснувала "Fuelfinance" – компанію, яка взяла на себе місію змінити ставлення підприємців до фінансів, перетворивши складну звітність на простий інструмент управління. Компанія "Fuelfinance" надає стартапам та малому й середньому бізнесу інструменти для автоматизованого бюджетування, прогнозування та P&L-звітності. Через "Fuelfinance" пройшло понад триста компаній, і що більш важливо, компанія керує фінансовою звітністю на суму понад $200–250 млн для клієнтів, серед яких є такі компанії, як "Reface" – створення мобільних AI-застосунків та "Petcube" – американська компанія, що виробляє гаджети для домашніх улюбленців, переважно на ринках США та Європи.

Справжній злет "Fuelfinance" продемонструвала у стресових умовах. У 2022 році, за перші пів року повномасштабної війни, компанія повністю змінила бізнес-модель, перетворившись із сервісного проєкту на повноцінний IT-продукт, посилений AI-функціоналом, швидко вийшла на американський ринок і збільшила дохід майже вчетверо. Завдяки цій наполегливості "Fuelfinance" залучила понад $1 млн інвестицій, у тому числі від CEO компанії "Bolt" Маркуса Вілліга.

Бізнес-філософія Мисько – це віра в те, що точні, прогнозовані фінанси позитивно впливають на економіку та ВВП країни, що є спільним принципом для всіх учасників цього рейтингу: будувати великий та системний бізнес, попри обставини.

Анна Белеванцева – співзасновниця та СОО "Esper Bionics"

фото: Анна Белеванцева та Esper Hand для Speka.ua

Анна Белеванцева – обличчя українського Hardware-Tech та соціально значущих інновацій. Вона є співзасновницею та операційним директором "Esper Bionics" – компанії, яка розробляє та серійно виробляє біонічні протези руки нового покоління. Це бізнес, що інвестує не просто у виробництво, а в людський потенціал та відновлення.

Продукт компанії Белеванцевої "Esper Hand" отримав міжнародне визнання, увійшовши до списку TIME Best Inventions 2022, як одна з найкращих інновацій року. Завдяки системному підходу Анни компанія перетворилася на визнаного гравця на глобальному ринку біоніки, залучивши загалом $7 млн інвестицій. Компанія виробляє біонічні руки вартістю $22 000 за одиницю, з фокусом на продаж через страхові компанії на ринку США.

В Україні внесок Esper Bionics є прямим та критично важливим. Завдяки соціальній програмі "Esper for Ukraine" компанія вже встановила біонічні протези понад 100 військовим та цивільним, допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя. Бізнес Анни є прикладом того, як українські підприємці створюють високотехнологічні продукти, що експортують інтелектуальний капітал та демонструють світові інноваційну стійкість української нації.

Володимир Оляницький – співзасновник та керівний партнер "ChoiceQR"

фото: Володимир Оляницький для Forbes Ukraine

Останній за списком у рейтингу та не значущістю Володимир Оляницький – підприємець, який уособлює системний перехід від EdTech до глобального FoodTech/FinTech. Співзаснована ним ChoiceQR – це міжнародна SaaS-платформа, що автоматизує процеси продажів для ресторанів: від QR-меню та замовлень до CRM-систем та платежів. Це бізнес-модель, яка, подібно до Fuelfinance, будує свою цінність на автоматизації та даних. Компанія демонструє вражаючу міжнародну експансію: вона оперує у понад 10 країнах, включно з Польщею, Німеччиною, Чехією та країнами Балтії, і обслуговує понад 18 000 закладів по всьому світу.

Системний підхід Оляницького привернув увагу світових інвесторів. Загальна сума залучених інвестицій у ChoiceQR становить понад $5 млн, включаючи раунди від європейських фондів J&T Ventures, Presto Ventures та Smartlink Partners. Компанія демонструє фінансовий успіх із річним регулярним річним доходом у $3 млн. Таким чином, Оляницький доводить, що український софт може бути не лише високотехнологічним, але й високоприбутковим експортним продуктом.

Його шлях – це доказ того, що український інтелектуальний продукт може стати лідером на складних міжнародних ринках.

Нова еліта бізнесу

Важкі часи породжують сильних людей і ця п’ятірка – саме з таких. Їхній бізнес виріс не з легких ринків і швидких грошей, а з уміння мислити системно, швидко адаптуватися й розвиватися наперекір обставинам. Вони не женуться за хайпом чи миттєвими прибутками – кожен створює продукт, який має реальну цінність і працює "в довгу".

Їх об’єднує спільний підхід: структура важливіша за шоу, а процеси – за піар. Вони дивляться на бізнес як на механізм, який можна масштабувати, автоматизувати, удосконалити. У цьому й полягає нова українська модель підприємництва – менше емоцій, більше системності, відповідальності й реального впливу. Такі підприємці – це ядро сучасної економіки: вони створюють робочі місця, експортують технології, залучають інвестиції, і доводять, що навіть у "темні" часи Україна може розвиватися у найскладніших та найпрогресивніших галузях.