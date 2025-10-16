Victoria’s Secret

Бренд білизни та краси

Victoria’s Secret – всесвітньо відомий американський бренд жіночої білизни, одягу та косметики, заснований Роєм Реймондом у Сан-Франциско в 1977 році. Компанія спеціалізується на виготовленні та продажу нижньої білизни, піжам, спортивного одягу, парфумів і косметики. Магазини бренду розташовані в понад 70 країнах, а його продукцію щороку купують мільйони жінок. Victoria’s Secret став символом гламуру, сексуальності й жіночої впевненості. Бренд організовує щорічне Victoria’s Secret Fashion Show, яке є одним із найпопулярніших показів жіночої білизни у світі.