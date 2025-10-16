$41.760.01
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28833 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23773 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27606 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32489 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44260 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35527 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44451 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77311 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23526 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Організації

Victoria’s Secret

Бренд білизни та краси
Victoria’s Secret – всесвітньо відомий американський бренд жіночої білизни, одягу та косметики, заснований Роєм Реймондом у Сан-Франциско в 1977 році. Компанія спеціалізується на виготовленні та продажу нижньої білизни, піжам, спортивного одягу, парфумів і косметики. Магазини бренду розташовані в понад 70 країнах, а його продукцію щороку купують мільйони жінок. Victoria’s Secret став символом гламуру, сексуальності й жіночої впевненості. Бренд організовує щорічне Victoria’s Secret Fashion Show, яке є одним із найпопулярніших показів жіночої білизни у світі.
1977
Компанія була заснована з метою створити комфортне середовище для покупки спідньої білизни
1982
Компанію придбав Лес Векснер, що призвело до її значного розширення
1983
Бренд змінив модель продажів, зосередившись на жіночих покупцях, пропонуючи витончену та гламурну білизну
1993
Представлено бюстгальтер "Miracle Bra", продажі якого за перший рік склали два мільйони одиниць
1995
Відбувся перший модний показ Victoria's Secret, який став основною частиною іміджу компанії
1999
30-секундна реклама під час Super Bowl призвела до мільйона відвідувань веб-сайту компанії за годину
2002
Запущено суббренд PINK, орієнтований на підлітків та молодих жінок
2021
Компанія відокремилася від L Brands, ставши незалежним публічним підприємством
2021
Представлено ініціативу The VS Collective, замінивши попередніх "Ангелів" на групу різноманітних та успішних жінок
2023
Запущено колекцію VS & PINK Adaptive, пропонуючи білизну для жінок з обмеженими можливостями
Новини по темi
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto

Супермодель Белла Хадід повернулася на показ Victoria's Secret 2025 року після шестирічної перерви, демонструючи два образи. До неї приєдналися Джіджі Хадід, колишні "ангели" та нові обличчя, а також музичні виконавці.

Культура • 16 жовтня, 07:27 • 47403 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo

15 жовтня відбудеться Victoria’s Secret fashion show 2025, де на подіум вийдуть відомі "янголи" та нові обличчя, зокрема плюссайз моделі. Трансляція шоу буде доступна на Prime Video, Amazon Live та офіційних сторінках бренду.

Культура • 15 жовтня, 05:50 • 73153 перегляди