Victoria’s Secret
Бренд білизни та краси
Victoria’s Secret – всесвітньо відомий американський бренд жіночої білизни, одягу та косметики, заснований Роєм Реймондом у Сан-Франциско в 1977 році. Компанія спеціалізується на виготовленні та продажу нижньої білизни, піжам, спортивного одягу, парфумів і косметики. Магазини бренду розташовані в понад 70 країнах, а його продукцію щороку купують мільйони жінок. Victoria’s Secret став символом гламуру, сексуальності й жіночої впевненості. Бренд організовує щорічне Victoria’s Secret Fashion Show, яке є одним із найпопулярніших показів жіночої білизни у світі.
1977
Компанія була заснована з метою створити комфортне середовище для покупки спідньої білизни
1982
Компанію придбав Лес Векснер, що призвело до її значного розширення
1983
Бренд змінив модель продажів, зосередившись на жіночих покупцях, пропонуючи витончену та гламурну білизну
1993
Представлено бюстгальтер "Miracle Bra", продажі якого за перший рік склали два мільйони одиниць
1995
Відбувся перший модний показ Victoria's Secret, який став основною частиною іміджу компанії
1999
30-секундна реклама під час Super Bowl призвела до мільйона відвідувань веб-сайту компанії за годину
2002
Запущено суббренд PINK, орієнтований на підлітків та молодих жінок
2021
Компанія відокремилася від L Brands, ставши незалежним публічним підприємством
2021
Представлено ініціативу The VS Collective, замінивши попередніх "Ангелів" на групу різноманітних та успішних жінок
2023
Запущено колекцію VS & PINK Adaptive, пропонуючи білизну для жінок з обмеженими можливостями