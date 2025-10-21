Чоловічу лінію Hermès очолила нова креативна директорка: хто змінив Веронік Нішанян, яка пробула на посаді майже 40 років
Грейс Вейлз Боннер очолить чоловічу лінію Hermès, змінивши Веронік Нішанян, яка працювала 37 років. Її перша колекція для бренду вийде у січні 2027 року.
Британська дизайнерка Грейс Вейлз Боннер очолить чоловічу лінію Hermès, змінивши Веронік Нішанян після 37 років її роботи в модному домі. Першу колекцію для французького бренду Вейлз Боннер представить у січні 2027 року, пише УНН із посиланням на допис мисткині.
Британську дизайнерку Грейс Вейлз Боннер призначено креативною директоркою чоловічої лінії Hermès. Першу колекцію для легендарного французького Дому вона представить у січні 2027 року.
Для мене велика честь бути креативним директором Hermès Menswear. Це реалізована мрія - розпочати цю нову главу, дотримуючись роду натхненних майстрів і дизайнерів. Я хочу висловити свою вдячність П'єру-Алексісу Дюма та Акселю Дюма за можливість донести моє бачення до цього чарівного будинку
Грейс Вейлз Боннер замінить на цій посаді Веронік Нішанян, яка очолювала чоловічу лінію бренду протягом 37 років. Попри призначення, Вейлз Боннер не полишає власний однойменний бренд Wales Bonner, заснований у 2014 році.
Її ім’я вже добре відоме у світі моди завдяки гучним співпрацям із Adidas та створенню образів для Льюїса Гемільтона, FKA Twigs, Джеффа Голдблюма і Тайлера Мітчелла - зокрема для цьогорічного відкриття виставки музею Met Gala.
