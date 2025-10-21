Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет

$41.760.03
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 11303 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 10709 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15162 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19143 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20420 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19728 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 18795 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17122 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15366 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 12298 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30679 просмотра
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 6906 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31084 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11522 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 11315 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31292 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 35098 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 42412 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 99488 просмотра
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11694 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30883 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 24719 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 80952 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 75479 просмотра
Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян, которая проработала 37 лет. Ее первая коллекция для бренда выйдет в январе 2027 года.

Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет

Британский дизайнер Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян после 37 лет ее работы в модном доме. Первую коллекцию для французского бренда Уэйлз Боннер представит в январе 2027 года, пишет УНН со ссылкой на сообщение художницы.

Подробности

Британский дизайнер Грейс Уэйлз Боннер назначена креативным директором мужской линии Hermès. Первую коллекцию для легендарного французского Дома она представит в январе 2027 года.

Для меня большая честь быть креативным директором Hermès Menswear. Это реализованная мечта — начать эту новую главу, следуя роду вдохновленных мастеров и дизайнеров. Я хочу выразить свою благодарность Пьеру-Алексису Дюма и Акселю Дюма за возможность донести мое видение до этого волшебного дома

- написала она.

Дополнение

Грейс Уэйлз Боннер заменит на этом посту Вероник Нишанян, которая возглавляла мужскую линию бренда в течение 37 лет. Несмотря на назначение, Уэйлз Боннер не оставляет собственный одноименный бренд Wales Bonner, основанный в 2014 году.

Ее имя уже хорошо известно в мире моды благодаря громким сотрудничествам с Adidas и созданию образов для Льюиса Хэмилтона, FKA Twigs, Джеффа Голдблюма и Тайлера Митчелла — в частности для нынешнего открытия выставки музея Met Gala.

Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод16.10.25, 10:27 • 117344 просмотра

Алена Уткина

Бренд
Victoria’s Secret
Льюис Хэмилтон
Adidas