Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет
Киев • УНН
Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян, которая проработала 37 лет. Ее первая коллекция для бренда выйдет в январе 2027 года.
Британский дизайнер Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян после 37 лет ее работы в модном доме. Первую коллекцию для французского бренда Уэйлз Боннер представит в январе 2027 года, пишет УНН со ссылкой на сообщение художницы.
Подробности
Британский дизайнер Грейс Уэйлз Боннер назначена креативным директором мужской линии Hermès. Первую коллекцию для легендарного французского Дома она представит в январе 2027 года.
Для меня большая честь быть креативным директором Hermès Menswear. Это реализованная мечта — начать эту новую главу, следуя роду вдохновленных мастеров и дизайнеров. Я хочу выразить свою благодарность Пьеру-Алексису Дюма и Акселю Дюма за возможность донести мое видение до этого волшебного дома
Дополнение
Грейс Уэйлз Боннер заменит на этом посту Вероник Нишанян, которая возглавляла мужскую линию бренда в течение 37 лет. Несмотря на назначение, Уэйлз Боннер не оставляет собственный одноименный бренд Wales Bonner, основанный в 2014 году.
Ее имя уже хорошо известно в мире моды благодаря громким сотрудничествам с Adidas и созданию образов для Льюиса Хэмилтона, FKA Twigs, Джеффа Голдблюма и Тайлера Митчелла — в частности для нынешнего открытия выставки музея Met Gala.
