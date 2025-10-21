Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет

Британский дизайнер Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян после 37 лет ее работы в модном доме. Первую коллекцию для французского бренда Уэйлз Боннер представит в январе 2027 года, пишет УНН со ссылкой на сообщение художницы.

Для меня большая честь быть креативным директором Hermès Menswear. Это реализованная мечта — начать эту новую главу, следуя роду вдохновленных мастеров и дизайнеров. Я хочу выразить свою благодарность Пьеру-Алексису Дюма и Акселю Дюма за возможность донести мое видение до этого волшебного дома