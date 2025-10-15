Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоу

Фото: Taylor Hill/WireImage

15 жовтня відбудеться Victoria’s Secret fashion show 2025, на якому на подіум вийдуть, як янголи, які вже встигли підкорити публіку, зокрема Адріана Ліма, Джіджі Хадід, Алессандра Амбросіо, Ешлі Грем. Так і ті, хто дебютуватиме – плюссайз модель Прешес Лі. Дивитися шоу наживо можна буде на Prime Video, Amazon Live та офіційних сторінках бренду, пише УНН.

Показ мод Victoria's Secret здобув культову впізнаваність завдяки легендарним "янголам" у розкішних образах з крилами. Шоу було засноване в 1995 році і швидко стало символом гламурної індустрії моди. Після багаторічної паузи (2018–2023) бренд повернувся у 2024 році в оновленому форматі та з більшим різноманіттям моделей.

Де та коли дивитися Victoria's Secret 2025

Діджей-сет стартує о 00:00 за київським часом, а пряма трансляція шоу розпочнеться о 02:00.

Дивитися подію можна буде на Prime Video, Amazon Live, а також на офіційних сторінках Victoria's Secret в Instagram, YouTube та TikTok. У Нью-Йорку також проведуть вечірку з переглядом шоу у THE PENN DISTRICT.

Янголи Victoria’s Secret 2025

У цьому році на подіум повернуться як легендарні "янголи", так і нові обличчя. Серед підтверджених моделей: Адріана Ліма, Джіджі Хадід, Алекс Консани, Анок Яй, Джоан Смоллс, Лілі Олдридж та Юмі Ну. Ешлі Грем також вдруге поспіль представить себе на подіумі.

Особливе повернення – Барбара Палвін, а також Алессандра Амбросіо, яка вперше пройшла по подіуму в 2000 році, а у 2025 року знову вийде на шоу вже вдев'ятнадцяте.

Дебютне дефіле покаже Прешес Лі – перша афроамериканська модель "з формами", яка працювала з такими брендами, як Versace, Moschino та Fendi. До показу також приєднається модель плюссайз Палома Елсессер.

Музичний супровід забезпечать KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott та TWICE.

