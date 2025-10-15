$41.610.01
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 7780 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
14 жовтня, 23:34 • 11149 перегляди
Уряд закликає громади не поспішати з опалювальним сезоном, зберігаючи ресурси - Кулеба
14 жовтня, 19:16 • 28701 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
14 жовтня, 15:21 • 59073 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
14 жовтня, 15:17 • 52243 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
14 жовтня, 15:00 • 46946 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 79810 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 27285 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 61820 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Легендарні "янголи" Victoria's Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоу

Київ • УНН

 • 18951 перегляди

15 жовтня відбудеться Victoria's Secret fashion show 2025, де на подіум вийдуть відомі "янголи" та нові обличчя, зокрема плюссайз моделі. Трансляція шоу буде доступна на Prime Video, Amazon Live та офіційних сторінках бренду.

Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоу
Фото: Taylor Hill/WireImage

15 жовтня відбудеться Victoria’s Secret fashion show 2025, на якому на подіум вийдуть, як янголи, які вже встигли підкорити публіку, зокрема Адріана Ліма, Джіджі Хадід, Алессандра Амбросіо, Ешлі Грем. Так і ті, хто дебютуватиме – плюссайз модель Прешес Лі. Дивитися шоу наживо можна буде на Prime Video, Amazon Live та офіційних сторінках бренду, пише УНН.

Показ мод Victoria's Secret здобув культову впізнаваність завдяки легендарним "янголам" у розкішних образах з крилами. Шоу було засноване в 1995 році і швидко стало символом гламурної індустрії моди. Після багаторічної паузи (2018–2023) бренд повернувся у 2024 році в оновленому форматі та з більшим різноманіттям моделей.

Де та коли дивитися Victoria's Secret 2025

Діджей-сет стартує о 00:00 за київським часом, а пряма трансляція шоу розпочнеться о 02:00.

Дивитися подію можна буде на Prime Video, Amazon Live, а також на офіційних сторінках Victoria's Secret в Instagram, YouTube та TikTok. У Нью-Йорку також проведуть вечірку з переглядом шоу у THE PENN DISTRICT.

Янголи Victoria’s Secret 2025

У цьому році на подіум повернуться як легендарні "янголи", так і нові обличчя. Серед підтверджених моделей: Адріана Ліма, Джіджі Хадід, Алекс Консани, Анок Яй, Джоан Смоллс, Лілі Олдридж та Юмі Ну. Ешлі Грем також вдруге поспіль представить себе на подіумі.

Особливе повернення – Барбара Палвін, а також Алессандра Амбросіо, яка вперше пройшла по подіуму в 2000 році, а у 2025 року знову вийде на шоу вже вдев'ятнадцяте.

Дебютне дефіле покаже Прешес Лі – перша афроамериканська модель "з формами", яка працювала з такими брендами, як Versace, Moschino та Fendi. До показу також приєднається модель плюссайз Палома Елсессер.

Музичний супровід забезпечать KAROL G, Madison Beer, Missy Elliott та TWICE.

Отримав низку "Греммі" й боровся з раком: помер один із найвпливовіших артистів R&B D'Angelo14.10.25, 22:32 • 3150 переглядiв

Альона Уткіна

