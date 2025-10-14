$41.610.01
19:16 • 2550 перегляди
Зеленський на зустрічі у Вашингтоні проситиме про постачання Україні ракет Tomahawk - Трамп
Ексклюзив
15:21 • 12911 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 18667 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 15435 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
14 жовтня, 13:31 • 27584 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
14 жовтня, 13:02 • 18731 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
14 жовтня, 12:47 • 27323 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
14 жовтня, 12:39 • 14404 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
14 жовтня, 11:53 • 24519 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
14 жовтня, 11:36 • 11912 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Отримав низку "Греммі" й боровся з раком: помер один із найвпливовіших артистів R&B D'Angelo

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Американський співак Майкл Юджин Арчер, відомий як Д’Анджело, помер у віці 51 року після боротьби з раком. Його родина закликала відзначити внесок артиста в нео-соул музику.

Отримав низку "Греммі" й боровся з раком: помер один із найвпливовіших артистів R&B D'Angelo

У віці 51 року після боротьби з раком помер американський співак Майкл Юджин Арчер, відомий під сценічним ім’ям Д’Анджело. Родина артиста закликала відзначити його внесок у музику, наголосивши на його впливі на нео-соул музику, пише УНН із посиланням на BBC.

Співак Майкл Юджин Арчер, відомий своїм шанувальникам як Д'Анджело, помер у віці 51 року після боротьби з раком. Сяюча зірка нашої родини приглушила своє світло для нас у цьому житті 

- повідомила його родина у заяві.

Його родина заявила у вівторок, що співак залишає після себе "спадщину надзвичайно зворушливої музики" та попросила шанувальників відзначити "дар пісні, який він залишив світові".

Син п'ятидесятницького священика, Д'Анджело народився в Річмонді, штат Вірджинія, і самостійно навчився грати на фортепіано у віці трьох років. Протягом юності він виступав у таких місцевих гуртах, як Three of a Kind, Michael Archer and Precise, а також Intelligent, Deadly but Unique (IDU). Коли йому було 18 років, він три тижні поспіль перемагав у конкурсі аматорських талантів у театрі "Аполло" в Гарлемі і швидко підписав видавничий контракт з EMI.

Д'Анджело розпочав свою кар'єру як автор пісень і працював пліч-о-пліч з такими відомими музичними іменами, як Лорін Гілл та The Roots. Він здобув популярність у 1990-х роках завдяки своєму дебютному альбому Brown Sugar. Його пісня Lady з цього альбому досягла 10-го місця в чарті Billboard Hot 100 у 1996 році.

Співак був відомий як новатор нео-соулу, жанру, що поєднує R&B з іншими видами музики, включаючи хіп-хоп та джаз. Три з його альбомів принесли йому чотири премії "Греммі". Кліп на його пісню "Untitled (How Does it Feel)" здобув широку популярність, коли Д’Анджело з’явився в ньому оголеним, виконуючи композицію наживо.

Проте з часом Д’Анджело зіткнувся з проблемами алкоголізму та ледь не загинув у автокатастрофі 2005 року. Повернувшись до музики, у 2014 році він випустив альбом Black Messiah, над яким працював роками і завершив його на тлі національних протестів після смерті Майкла Брауна та Еріка Гарнера. У лютому 2016 року альбом був удостоєний премії "Греммі" як найкращий R&B-альбом.

Серед тих, хто віддав шану, був легенда хіп-хопу DJ Premier, який спродюсував пісню Д'Анджело Devil's Pie.

"Така сумна втрата", – написав він у соціальних мережах. "У нас було стільки чудових моментів. Буду дуже сумувати за тобою. Спи мирно, люблю тебе, КОРОЛЮ".

Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа03.10.25, 10:40 • 77240 переглядiв

Альона Уткіна

КультураНовини Світу