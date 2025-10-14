Отримав низку "Греммі" й боровся з раком: помер один із найвпливовіших артистів R&B D'Angelo
Київ • УНН
Американський співак Майкл Юджин Арчер, відомий як Д’Анджело, помер у віці 51 року після боротьби з раком. Його родина закликала відзначити внесок артиста в нео-соул музику.
У віці 51 року після боротьби з раком помер американський співак Майкл Юджин Арчер, відомий під сценічним ім’ям Д’Анджело. Родина артиста закликала відзначити його внесок у музику, наголосивши на його впливі на нео-соул музику, пише УНН із посиланням на BBC.
Співак Майкл Юджин Арчер, відомий своїм шанувальникам як Д'Анджело, помер у віці 51 року після боротьби з раком. Сяюча зірка нашої родини приглушила своє світло для нас у цьому житті
Його родина заявила у вівторок, що співак залишає після себе "спадщину надзвичайно зворушливої музики" та попросила шанувальників відзначити "дар пісні, який він залишив світові".
Доповнення
Син п'ятидесятницького священика, Д'Анджело народився в Річмонді, штат Вірджинія, і самостійно навчився грати на фортепіано у віці трьох років. Протягом юності він виступав у таких місцевих гуртах, як Three of a Kind, Michael Archer and Precise, а також Intelligent, Deadly but Unique (IDU). Коли йому було 18 років, він три тижні поспіль перемагав у конкурсі аматорських талантів у театрі "Аполло" в Гарлемі і швидко підписав видавничий контракт з EMI.
Д'Анджело розпочав свою кар'єру як автор пісень і працював пліч-о-пліч з такими відомими музичними іменами, як Лорін Гілл та The Roots. Він здобув популярність у 1990-х роках завдяки своєму дебютному альбому Brown Sugar. Його пісня Lady з цього альбому досягла 10-го місця в чарті Billboard Hot 100 у 1996 році.
Співак був відомий як новатор нео-соулу, жанру, що поєднує R&B з іншими видами музики, включаючи хіп-хоп та джаз. Три з його альбомів принесли йому чотири премії "Греммі". Кліп на його пісню "Untitled (How Does it Feel)" здобув широку популярність, коли Д’Анджело з’явився в ньому оголеним, виконуючи композицію наживо.
Проте з часом Д’Анджело зіткнувся з проблемами алкоголізму та ледь не загинув у автокатастрофі 2005 року. Повернувшись до музики, у 2014 році він випустив альбом Black Messiah, над яким працював роками і завершив його на тлі національних протестів після смерті Майкла Брауна та Еріка Гарнера. У лютому 2016 року альбом був удостоєний премії "Греммі" як найкращий R&B-альбом.
Серед тих, хто віддав шану, був легенда хіп-хопу DJ Premier, який спродюсував пісню Д'Анджело Devil's Pie.
"Така сумна втрата", – написав він у соціальних мережах. "У нас було стільки чудових моментів. Буду дуже сумувати за тобою. Спи мирно, люблю тебе, КОРОЛЮ".
