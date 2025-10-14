$41.610.01
19:16 • 1952 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
15:21 • 12422 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 18370 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 15147 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31 • 27183 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
14 октября, 13:02 • 18657 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
14 октября, 12:47 • 27099 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39 • 14378 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 24384 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11900 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Получил ряд "Грэмми" и боролся с раком: умер один из самых влиятельных артистов R&B D'Angelo

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Американский певец Майкл Юджин Арчер, известный как Д’Анджело, умер в возрасте 51 года после борьбы с раком. Его семья призвала отметить вклад артиста в нео-соул музыку.

Получил ряд "Грэмми" и боролся с раком: умер один из самых влиятельных артистов R&B D'Angelo

В возрасте 51 года после борьбы с раком скончался американский певец Майкл Юджин Арчер, известный под сценическим именем Д’Анджело. Семья артиста призвала отметить его вклад в музыку, подчеркнув его влияние на нео-соул музыку, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Певец Майкл Юджин Арчер, известный своим поклонникам как Д'Анджело, скончался в возрасте 51 года после борьбы с раком. Сияющая звезда нашей семьи приглушила свой свет для нас в этой жизни 

- сообщила его семья в заявлении.

Его семья заявила во вторник, что певец оставляет после себя "наследие чрезвычайно трогательной музыки" и попросила поклонников отметить "дар песни, который он оставил миру".

Дополнение

Сын пятидесятнического священника, Д'Анджело родился в Ричмонде, штат Вирджиния, и самостоятельно научился играть на фортепиано в возрасте трех лет. В юности он выступал в таких местных группах, как Three of a Kind, Michael Archer and Precise, а также Intelligent, Deadly but Unique (IDU). Когда ему было 18 лет, он три недели подряд побеждал в конкурсе любительских талантов в театре "Аполло" в Гарлеме и быстро подписал издательский контракт с EMI.

Д'Анджежело начал свою карьеру как автор песен и работал бок о бок с такими известными музыкальными именами, как Лорин Хилл и The Roots. Он получил известность в 1990-х годах благодаря своему дебютному альбому Brown Sugar. Его песня Lady из этого альбома достигла 10-го места в чарте Billboard Hot 100 в 1996 году.

Певец был известен как новатор нео-соула, жанра, сочетающего R&B с другими видами музыки, включая хип-хоп и джаз. Три из его альбомов принесли ему четыре премии "Грэмми". Клип на его песню "Untitled (How Does it Feel)" получил широкую популярность, когда Д’Анджело появился в нем обнаженным, исполняя композицию вживую.

Однако со временем Д’Анджело столкнулся с проблемами алкоголизма и едва не погиб в автокатастрофе 2005 года. Вернувшись к музыке, в 2014 году он выпустил альбом Black Messiah, над которым работал годами и завершил его на фоне национальных протестов после смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера. В феврале 2016 года альбом был удостоен премии "Грэмми" как лучший R&B-альбом.

Среди тех, кто отдал дань уважения, был легенда хип-хопа DJ Premier, который спродюсировал песню Д'Анджело Devil's Pie.

"Такая печальная потеря", – написал он в социальных сетях. "У нас было столько замечательных моментов. Буду очень скучать по тебе. Спи мирно, люблю тебя, КОРОЛЬ".

Алена Уткина

КультураНовости Мира