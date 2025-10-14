Получил ряд "Грэмми" и боролся с раком: умер один из самых влиятельных артистов R&B D'Angelo
Киев • УНН
Американский певец Майкл Юджин Арчер, известный как Д’Анджело, умер в возрасте 51 года после борьбы с раком. Его семья призвала отметить вклад артиста в нео-соул музыку.
Певец Майкл Юджин Арчер, известный своим поклонникам как Д'Анджело, скончался в возрасте 51 года после борьбы с раком. Сияющая звезда нашей семьи приглушила свой свет для нас в этой жизни
Его семья заявила во вторник, что певец оставляет после себя "наследие чрезвычайно трогательной музыки" и попросила поклонников отметить "дар песни, который он оставил миру".
Дополнение
Сын пятидесятнического священника, Д'Анджело родился в Ричмонде, штат Вирджиния, и самостоятельно научился играть на фортепиано в возрасте трех лет. В юности он выступал в таких местных группах, как Three of a Kind, Michael Archer and Precise, а также Intelligent, Deadly but Unique (IDU). Когда ему было 18 лет, он три недели подряд побеждал в конкурсе любительских талантов в театре "Аполло" в Гарлеме и быстро подписал издательский контракт с EMI.
Д'Анджежело начал свою карьеру как автор песен и работал бок о бок с такими известными музыкальными именами, как Лорин Хилл и The Roots. Он получил известность в 1990-х годах благодаря своему дебютному альбому Brown Sugar. Его песня Lady из этого альбома достигла 10-го места в чарте Billboard Hot 100 в 1996 году.
Певец был известен как новатор нео-соула, жанра, сочетающего R&B с другими видами музыки, включая хип-хоп и джаз. Три из его альбомов принесли ему четыре премии "Грэмми". Клип на его песню "Untitled (How Does it Feel)" получил широкую популярность, когда Д’Анджело появился в нем обнаженным, исполняя композицию вживую.
Однако со временем Д’Анджело столкнулся с проблемами алкоголизма и едва не погиб в автокатастрофе 2005 года. Вернувшись к музыке, в 2014 году он выпустил альбом Black Messiah, над которым работал годами и завершил его на фоне национальных протестов после смерти Майкла Брауна и Эрика Гарнера. В феврале 2016 года альбом был удостоен премии "Грэмми" как лучший R&B-альбом.
Среди тех, кто отдал дань уважения, был легенда хип-хопа DJ Premier, который спродюсировал песню Д'Анджело Devil's Pie.
"Такая печальная потеря", – написал он в социальных сетях. "У нас было столько замечательных моментов. Буду очень скучать по тебе. Спи мирно, люблю тебя, КОРОЛЬ".
