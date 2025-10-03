$41.220.08
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Принц Уэльский Уильям заявил, что стремится оставить наследие, которым будут гордиться его дети, и защитить их от навязчивого внимания медиа. Он подчеркнул важность изменений в монархии и желание создать мир, улучшающий жизнь людей.

Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа

Принц Уэльский Уильям в одном из самых откровенных интервью заявил, что стремится оставить после себя наследие, которым будут гордиться его дети, а также защитить их от навязчивого внимания медиа, с которым ему пришлось столкнуться в молодости. Об этом он рассказал в интервью, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В разговоре с актером Юджином Леви для шоу на Apple TV+ он подчеркнул, что видит будущее монархии в "изменениях к лучшему".

Я хочу создать мир, в котором мой сын будет гордиться тем, что мы делаем, – мир и работу, которые реально улучшают жизнь людей

– сказал Уильям.

Принц также признался, что стремится не допустить повторения ситуации, которая постигла его мать, принцессу Диану, и его брата Гарри – постоянного преследования медиа. 

Они были везде, хотели поглотить каждую мелочь. Я поклялся, что моя семья этого не испытает 

– подчеркнул он.

Уильям рассказал, что его дети пока не имеют мобильных телефонов, чтобы избежать раннего давления и вмешательства со стороны общества.

Принц Гарри выступил на церемонии премии Дианы, его брат Уильям не прибыл на мероприятие11.09.25, 16:35 • 3670 просмотров

Говоря об изменениях, он отметил: "Я одобряю их и мне нравится сама идея. Речь идет не о радикальных вещах, а о тех изменениях, которые действительно нужны. В то же время традиции остаются важными, но следует честно отвечать на вопросы: актуальны ли они до сих пор?".

На вопрос, часто ли он думает о своем будущем как короля, принц ответил: "Это не то, с чем я просыпаюсь каждое утро. Главное – оставаться собой. Если я не верен себе, тогда не имеет значения, какие роли или титулы я имею".

Он подытожил: "Я серьезно отношусь к своим обязанностям, но они не должны владеть мной. Это я должен владеть ими".

Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11.09.25, 10:32 • 63842 просмотра

Степан Гафтко

