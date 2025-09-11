Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом

$41.120.13
48.290.09
ukenru
07:11 • 928 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 13329 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 32042 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 75922 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 42823 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 43805 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 40760 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 75791 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 95737 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72539 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
71%
756мм
Популярные новости
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 11417 просмотра
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны10 сентября, 22:00 • 9406 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 21125 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко01:44 • 10357 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 10105 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 13331 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 75923 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 75792 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 55790 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 95738 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 16 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 20599 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 85561 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 77429 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 73202 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Твиттер
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Принц Гарри встретился с отцом, королем Чарльзом, в Кларенс-Хаусе. Это их первая встреча лицом к лицу за 19 месяцев, что рассматривается как поворотный момент в их отношениях.

Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом

Воссоединение рассматривается уже как поворотный момент в отношениях представителей королевской семьи Великобритании.

Передает УНН со ссылкой на Тelegraph.

Детали

Принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился с отцом лицом к лицу. Частная встреча в Кларенс-Хаусе, лондонской резиденции монарха, длилась почти час. Герцог Сассекский не скрывал своего желания помириться с королем, пишет издание. Поэтому сейчас это воссоединение, хотя и короткое, будет рассматриваться как поворотный момент в отношениях пары.

Издание отмечает, что многочисленные судебные тяжбы и склонность выражать свои чувства на телевидении ранее не способствовали делу налаживания отношений. В мае 2025 года было длинное интервью, в котором принц Гарри признался, что не имеет представления, сколько времени осталось жить королю. В то же время он выразил четкое желание сближения.

Я бы хотел примирения со своей семьей

- говорил Гарри.

Король Чарльз III сейчас не имеет публичных мероприятий, - монарх прилетел в Лондон из Балморала, где он проводил отпуск для еженедельного лечения рака.

Также Тelegraph отмечает, что Герцог Сассекский последний раз видел своего отца лично в феврале 2024 года. Именно тогда королю поставили диагноз рак, и Гарри срочно вылетел в Великобританию.

Напомним

В ноябре 2024 года, в день своего 76-летия король Чарльз III открыл два новых центра раздачи еды для помощи нуждающимся.

В марте 2025 года, король Великобритании Чарльз III провел некоторое время в больнице из-за проблем с побочными эффектами от лечения рака. Однако в этот же день монарха увидели на улице Лондона.

Герцога Сассекского видели во время прибытия в Кларенс-Хаус, лондонскую резиденцию короля Чарльза III. Пока рано говорить о полном примирении, но в последние месяцы появились сигналы о возможном сближении. 

Также УНН сообщал, что британский принц Гарри объявил о пожертвовании в размере 500 тысяч долларов в поддержку детей, пострадавших от военных действий в Украине и Секторе Газа.

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
благотворительность
Принц Гарри, герцог Сассекский
Карл III
Великобритания
Сектор Газа
Украина
Лондон