Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом

Воссоединение рассматривается уже как поворотный момент в отношениях представителей королевской семьи Великобритании.

Передает УНН со ссылкой на Тelegraph.

Детали

Принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился с отцом лицом к лицу. Частная встреча в Кларенс-Хаусе, лондонской резиденции монарха, длилась почти час. Герцог Сассекский не скрывал своего желания помириться с королем, пишет издание. Поэтому сейчас это воссоединение, хотя и короткое, будет рассматриваться как поворотный момент в отношениях пары.

Издание отмечает, что многочисленные судебные тяжбы и склонность выражать свои чувства на телевидении ранее не способствовали делу налаживания отношений. В мае 2025 года было длинное интервью, в котором принц Гарри признался, что не имеет представления, сколько времени осталось жить королю. В то же время он выразил четкое желание сближения.

Я бы хотел примирения со своей семьей - говорил Гарри.

Король Чарльз III сейчас не имеет публичных мероприятий, - монарх прилетел в Лондон из Балморала, где он проводил отпуск для еженедельного лечения рака.

Также Тelegraph отмечает, что Герцог Сассекский последний раз видел своего отца лично в феврале 2024 года. Именно тогда королю поставили диагноз рак, и Гарри срочно вылетел в Великобританию.

Напомним

В ноябре 2024 года, в день своего 76-летия король Чарльз III открыл два новых центра раздачи еды для помощи нуждающимся.

В марте 2025 года, король Великобритании Чарльз III провел некоторое время в больнице из-за проблем с побочными эффектами от лечения рака. Однако в этот же день монарха увидели на улице Лондона.

Герцога Сассекского видели во время прибытия в Кларенс-Хаус, лондонскую резиденцию короля Чарльза III. Пока рано говорить о полном примирении, но в последние месяцы появились сигналы о возможном сближении.

Также УНН сообщал, что британский принц Гарри объявил о пожертвовании в размере 500 тысяч долларов в поддержку детей, пострадавших от военных действий в Украине и Секторе Газа.