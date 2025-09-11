Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом

$41.120.13
48.290.09
ukenru
07:11 • 1004 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 13449 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 32139 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 76056 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 42899 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 43847 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 40782 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 75855 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 95800 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 72556 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
71%
756мм
Популярнi новини
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10 вересня, 21:47 • 11635 перегляди
Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни10 вересня, 22:00 • 9808 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 21350 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко01:44 • 10573 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 10321 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 13448 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 76053 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 75854 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 55839 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 95799 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 44 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 20627 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 85585 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 77453 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 73222 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Принц Гаррі зустрівся з батьком, королем Чарльзом, у Кларенс-Хаусі. Це перша їхня зустріч віч-на-віч за 19 місяців, що розглядається як поворотний момент у їхніх стосунках.

Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом

Возз'єднання розглядається вже як поворотний момент у стосунках представників королівської родини Великої Британії.

Передає УНН із посиланням на Тelegraph.

Деталі

Принц Гаррі вперше за 19 місяців зустрівся з батьком віч-на-віч. Приватна зустріч у Кларенс-Хаусі, лондонській резиденції монарха, тривала майже годину . Герцог Сассекський не приховував свого бажання помиритися з королем, пише видання. Тож наразі це воз'єднання, хоча й коротке, буде розглядатися як поворотний момент у стосунках пари.

Видання наголошує, що численні судові тяжби та схильність висловлювати свої почуття на телебаченні раніше не сприяло справі налагодження стосунків. У травні 2025 року було довге інтерв'ю, в якому принц Гаррі зізнався, що не має уявлення, скільки часу залишилося жити королю. Водночас він висловив чітке бажання зближення.

Я б хотів примирення зі своєю родиною

- казав Гаррі.

Король Чарльз ІІІ наразі не має публічних заходів, -монарх прилетів до Лондона з Балморала, де він проводив відпустку для щотижневого лікування раку.

Також Тelegraph зазначає, що Герцог Сассекський востаннє бачив свого батька особисто у лютому 2024 року. Саме тоді королю поставили діагноз рак, і Гаррі терміново вилетів до Великої Британії.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року, в день свого 76-річчя король Чарльз III відкрив два нових центри роздачі їжі для допомоги нужденним.

У березні 2025 року, король Великої Британії Чарльз III провів деякий час у лікарні через проблеми з побічними ефектами від лікування раку. Проте цього ж дня монарха побачили на вулиці Лондона.

Герцога Сассекського бачили під час прибуття до Кларенс-Хауса, лондонської резиденції короля Чарльза III. Поки що зарано говорити про повне примирення, але в останні місяці з'явилися сигнали про можливе зближення. 

Також УНН повідомляв, що британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази.

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН Lite
Дейлі телеграф
благодійність
Гаррі, герцог Сассекський
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Сектор Газа
Україна
Лондон