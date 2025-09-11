Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом

Возз'єднання розглядається вже як поворотний момент у стосунках представників королівської родини Великої Британії.

Деталі

Принц Гаррі вперше за 19 місяців зустрівся з батьком віч-на-віч. Приватна зустріч у Кларенс-Хаусі, лондонській резиденції монарха, тривала майже годину . Герцог Сассекський не приховував свого бажання помиритися з королем, пише видання. Тож наразі це воз'єднання, хоча й коротке, буде розглядатися як поворотний момент у стосунках пари.

Видання наголошує, що численні судові тяжби та схильність висловлювати свої почуття на телебаченні раніше не сприяло справі налагодження стосунків. У травні 2025 року було довге інтерв'ю, в якому принц Гаррі зізнався, що не має уявлення, скільки часу залишилося жити королю. Водночас він висловив чітке бажання зближення.

Я б хотів примирення зі своєю родиною - казав Гаррі.

Король Чарльз ІІІ наразі не має публічних заходів, -монарх прилетів до Лондона з Балморала, де він проводив відпустку для щотижневого лікування раку.

Також Тelegraph зазначає, що Герцог Сассекський востаннє бачив свого батька особисто у лютому 2024 року. Саме тоді королю поставили діагноз рак, і Гаррі терміново вилетів до Великої Британії.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року, в день свого 76-річчя король Чарльз III відкрив два нових центри роздачі їжі для допомоги нужденним.

У березні 2025 року, король Великої Британії Чарльз III провів деякий час у лікарні через проблеми з побічними ефектами від лікування раку. Проте цього ж дня монарха побачили на вулиці Лондона.

Герцога Сассекського бачили під час прибуття до Кларенс-Хауса, лондонської резиденції короля Чарльза III. Поки що зарано говорити про повне примирення, але в останні місяці з'явилися сигнали про можливе зближення.

Також УНН повідомляв, що британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази.