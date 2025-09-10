Чи відбудеться примирення батька і сина: принца Гаррі бачили біля резиденції короля Чарльза

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
15:04 • 10681 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 24246 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 19656 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 22998 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 24925 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 54527 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 76011 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 60462 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34250 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38415 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
56%
756мм
Популярнi новини
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 39988 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10 вересня, 10:25 • 39286 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto10 вересня, 11:41 • 20872 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній13:09 • 8038 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі13:20 • 9374 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 24247 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 54528 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 40046 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 76012 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 60462 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 6958 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 76283 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 69697 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 65899 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 134374 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
Facebook
Instagram

Чи відбудеться примирення батька і сина: принца Гаррі бачили біля резиденції короля Чарльза

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Герцог Сассекський Гаррі прибув до Кларенс-Хауса для зустрічі з королем Чарльзом III. Це перша особиста зустріч батька та сина з лютого 2024 року.

Чи відбудеться примирення батька і сина: принца Гаррі бачили біля резиденції короля Чарльза

У середу герцога Сассекського бачили під час прибуття до Кларенс-Хауса, лондонської резиденції короля Чарльза III, на тлі повідомлень про те, що батько та син, які віддалилися один від одного мали провести свою першу особисту зустріч з лютого 2024 року. Ні Букінгемський палац, ні представники герцога Сассекського не підтвердили їх примирення, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Чутки про можливу зустріч батька та сина зростали протягом самотньої поїздки Гаррі до Британії цього тижня для серії благодійних візитів та заходів.

У середу 40-річний герцог відвідав Центр досліджень вибухових травм в Імперському коледжі Лондона. Король Чарльз був у Шотландії в маєтку Балморал, де він проводив літо, але, як вважається, він повернувся до британської столиці в середу вдень.

Востаннє Чарльз і Гаррі проводили час разом у лютому 2024 року, коли герцог помчав назад до Британії для 30-хвилинної зустрічі після того, як королю поставили діагноз раку. Гаррі, який є п'ятим у черзі на престол, не зміг побачитися зі своїм батьком, коли той повернувся у квітні для судового розгляду щодо заходів безпеки у Великій Британії, оскільки Чарльз перебував з державним візитом в Італії.

Хоча ще зарано говорити про повне примирення, в останні місяці з'явилися сигнали про можливе зближення. Ще в липні старші помічники обох сторін зустрічалися в британській столиці. На той час вважалося, що це було початкове відновлення каналів зв'язку.

Принц Вільям планує усунути Гаррі та Меган від монархії: "Вони більше не вписуються у майбутнє"05.09.25, 16:14 • 10180 переглядiв

Відчужена родина

Напруженість у родині досягла піку задовго до того, як герцог оскаржив погіршення рівня своєї безпеки.

В інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році Гаррі та його дружина, Меган, герцогиня Сассекська, стверджували, що член родини висловлював занепокоєння щодо кольору шкіри їхньої першої дитини, принца Арчі, ще до його народження. Тим часом у суперечливих мемуарах Гаррі було кілька провокаційних звинувачень проти його родини, зокрема те, що його брат, принц Вільям, фізично напав на нього під час суперечки через Меган.

У травні Гаррі пролив світло на поточну сімейну напругу, коли в інтерв'ю BBC розповів, що його батько не розмовляв з ним через судову тяжбу з Міністерством внутрішніх справ Великої Британії.

Він поділився своїм бажанням відновити мости з кланом Віндзорів і визнав, що "деякі члени моєї родини ніколи не пробачать мені написання книги… вони ніколи не пробачать мені багато речей", але додав, що "хотів би примирення з моєю родиною".

"Немає сенсу продовжувати боротьбу", – сказав Гаррі.

Доповнення

Британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази.

Зазначається, що кошти спрямують на проєкти Всесвітньої організації охорони здоров’я, благодійну організацію Save the Children та Центр дослідження вибухових травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона.

"Ні одна організація не може вирішити цю проблему самотужки. Для того, щоб діти вижили та змогли відновитися після вибухових поранень, необхідна співпраця урядів, науки, медицини, гуманітарних і правозахисних організацій", - заявив Гаррі під час візиту до Центру дослідження травм у Лондоні.

Павло Зінченко

Новини Світу
Шотландія
благодійність
Всесвітня організація охорони здоров'я
Гаррі, герцог Сассекський
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Італія
Сектор Газа
Україна
Лондон