Чи відбудеться примирення батька і сина: принца Гаррі бачили біля резиденції короля Чарльза

У середу герцога Сассекського бачили під час прибуття до Кларенс-Хауса, лондонської резиденції короля Чарльза III, на тлі повідомлень про те, що батько та син, які віддалилися один від одного мали провести свою першу особисту зустріч з лютого 2024 року. Ні Букінгемський палац, ні представники герцога Сассекського не підтвердили їх примирення, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Чутки про можливу зустріч батька та сина зростали протягом самотньої поїздки Гаррі до Британії цього тижня для серії благодійних візитів та заходів.

У середу 40-річний герцог відвідав Центр досліджень вибухових травм в Імперському коледжі Лондона. Король Чарльз був у Шотландії в маєтку Балморал, де він проводив літо, але, як вважається, він повернувся до британської столиці в середу вдень.

Востаннє Чарльз і Гаррі проводили час разом у лютому 2024 року, коли герцог помчав назад до Британії для 30-хвилинної зустрічі після того, як королю поставили діагноз раку. Гаррі, який є п'ятим у черзі на престол, не зміг побачитися зі своїм батьком, коли той повернувся у квітні для судового розгляду щодо заходів безпеки у Великій Британії, оскільки Чарльз перебував з державним візитом в Італії.

Хоча ще зарано говорити про повне примирення, в останні місяці з'явилися сигнали про можливе зближення. Ще в липні старші помічники обох сторін зустрічалися в британській столиці. На той час вважалося, що це було початкове відновлення каналів зв'язку.

Відчужена родина

Напруженість у родині досягла піку задовго до того, як герцог оскаржив погіршення рівня своєї безпеки.

В інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році Гаррі та його дружина, Меган, герцогиня Сассекська, стверджували, що член родини висловлював занепокоєння щодо кольору шкіри їхньої першої дитини, принца Арчі, ще до його народження. Тим часом у суперечливих мемуарах Гаррі було кілька провокаційних звинувачень проти його родини, зокрема те, що його брат, принц Вільям, фізично напав на нього під час суперечки через Меган.

У травні Гаррі пролив світло на поточну сімейну напругу, коли в інтерв'ю BBC розповів, що його батько не розмовляв з ним через судову тяжбу з Міністерством внутрішніх справ Великої Британії.

Він поділився своїм бажанням відновити мости з кланом Віндзорів і визнав, що "деякі члени моєї родини ніколи не пробачать мені написання книги… вони ніколи не пробачать мені багато речей", але додав, що "хотів би примирення з моєю родиною".

"Немає сенсу продовжувати боротьбу", – сказав Гаррі.

Доповнення

Британський принц Гаррі оголосив про пожертву у розмірі 500 тисяч доларів на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій в Україні та Смузі Гази.

Зазначається, що кошти спрямують на проєкти Всесвітньої організації охорони здоров’я, благодійну організацію Save the Children та Центр дослідження вибухових травм (CIS) при Імперському коледжі Лондона.

"Ні одна організація не може вирішити цю проблему самотужки. Для того, щоб діти вижили та змогли відновитися після вибухових поранень, необхідна співпраця урядів, науки, медицини, гуманітарних і правозахисних організацій", - заявив Гаррі під час візиту до Центру дослідження травм у Лондоні.