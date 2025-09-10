Состоится ли примирение отца и сына: принца Гарри видели возле резиденции короля Чарльза

В среду герцога Сассекского видели прибывающим в Кларенс-Хаус, лондонскую резиденцию короля Карла III, на фоне сообщений о том, что отдалившиеся друг от друга отец и сын должны были провести свою первую личную встречу с февраля 2024 года. Ни Букингемский дворец, ни представители герцога Сассекского не подтвердили их примирение, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Слухи о возможной встрече отца и сына росли на протяжении одинокой поездки Гарри в Британию на этой неделе для серии благотворительных визитов и мероприятий.

В среду 40-летний герцог посетил Центр исследований взрывных травм в Имперском колледже Лондона. Король Карл был в Шотландии в поместье Балморал, где он проводил лето, но, как считается, он вернулся в британскую столицу в среду днем.

В последний раз Карл и Гарри проводили время вместе в феврале 2024 года, когда герцог помчался обратно в Британию для 30-минутной встречи после того, как королю поставили диагноз рака. Гарри, который является пятым в очереди на престол, не смог увидеться со своим отцом, когда тот вернулся в апреле для судебного разбирательства по вопросам безопасности в Великобритании, поскольку Карл находился с государственным визитом в Италии.

Хотя еще рано говорить о полном примирении, в последние месяцы появились сигналы о возможном сближении. Еще в июле старшие помощники обеих сторон встречались в британской столице. В то время считалось, что это было начальное восстановление каналов связи.

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Отчужденная семья

Напряженность в семье достигла пика задолго до того, как герцог оспорил ухудшение уровня своей безопасности.

В интервью с Опрой Уинфри в 2021 году Гарри и его жена, Меган, герцогиня Сассекская, утверждали, что член семьи выражал беспокойство относительно цвета кожи их первого ребенка, принца Арчи, еще до его рождения. Тем временем в противоречивых мемуарах Гарри было несколько провокационных обвинений против его семьи, в частности то, что его брат, принц Уильям, физически напал на него во время спора из-за Меган.

В мае Гарри пролил свет на текущую семейную напряженность, когда в интервью BBC рассказал, что его отец не разговаривал с ним из-за судебной тяжбы с Министерством внутренних дел Великобритании.

Он поделился своим желанием восстановить мосты с кланом Виндзоров и признал, что "некоторые члены моей семьи никогда не простят мне написания книги… они никогда не простят мне много вещей", но добавил, что "хотел бы примирения с моей семьей".

"Нет смысла продолжать борьбу", – сказал Гарри.

Дополнение

Британский принц Гарри объявил о пожертвовании в размере 500 тысяч долларов в поддержку детей, пострадавших от военных действий в Украине и Секторе Газа.

Отмечается, что средства будут направлены на проекты Всемирной организации здравоохранения, благотворительную организацию Save the Children и Центр исследования взрывных травм (CIS) при Имперском колледже Лондона.

"Ни одна организация не может решить эту проблему в одиночку. Для того чтобы дети выжили и смогли восстановиться после взрывных ранений, необходимо сотрудничество правительств, науки, медицины, гуманитарных и правозащитных организаций", - заявил Гарри во время визита в Центр исследования травм в Лондоне.