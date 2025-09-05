$41.350.02
Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Принц Уильям рассматривает возможность постепенного отстранения Гарри и Меган от британской монархии, стремясь создать «меньшую и более сплоченную» королевскую семью. Кейт Миддлтон сомневается в этом решении, опасаясь окончательного разрыва отношений братьев.

Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Принц Уильям рассматривает возможность постепенного отстранения своего брата Гарри и его жены Меган Маркл от британской монархии, когда станет королем. По данным источников RadarOnline, будущий наследник стремится создать "меньшую и более сплоченную" королевскую семью, сосредоточенную на нем, Кейт Миддлтон, их детях и ограниченном круге старших членов династии, пишет УНН.

Детали

За кулисами традиционной поездки королевской семьи в Балморал, где в этом году собрались Чарльз, Камилла, Уильям и Кейт, обсуждается судьба Сассексов. Инсайдеры утверждают, что речь идет даже о лишении Гарри и Меган последних королевских привилегий и титулов.

Для Уильяма саммит касается выживания монархии. Он хочет сократить институт, сосредоточившись на своей семье и следующем поколении. Он видит будущее, где это он, Кейт, их дети и горстка работающих членов королевской семьи. Гарри и Меган просто больше не вписываются в это видение

– объяснил инсайдер

Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре09.07.25, 11:49 • 193976 просмотров

Кейт Миддлтон, однако, имеет сомнения. Она поддерживает мужа, но боится, что радикальное решение окончательно разорвет отношения братьев и навсегда закроет путь к примирению. 

Она знает, что лишение титулов Гарри воспримет как унижение 

– говорят осведомленные источники.

Ситуацию усложняет предстоящий визит Гарри в Лондон 8 сентября на церемонию WellChild Awards. Он надеется на встречу с семьей, но во Дворце избегают прямой конфронтации, опасаясь эмоциональной реакции принца.

Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте01.09.25, 12:25 • 4691 просмотр

Отношения братьев давно испорчены. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году Гарри и Меган дали громкое интервью Опре Уинфри, где обвинили семью в предвзятости. А в своих мемуарах "Spare" Гарри упомянул физическую стычку с Уильямом и назвал Камиллу "опасным игроком во Дворце".

Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17.08.25, 14:21 • 128834 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
