Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»

Принц Уильям рассматривает возможность постепенного отстранения своего брата Гарри и его жены Меган Маркл от британской монархии, когда станет королем. По данным источников RadarOnline, будущий наследник стремится создать "меньшую и более сплоченную" королевскую семью, сосредоточенную на нем, Кейт Миддлтон, их детях и ограниченном круге старших членов династии, пишет УНН.

Детали

За кулисами традиционной поездки королевской семьи в Балморал, где в этом году собрались Чарльз, Камилла, Уильям и Кейт, обсуждается судьба Сассексов. Инсайдеры утверждают, что речь идет даже о лишении Гарри и Меган последних королевских привилегий и титулов.

Для Уильяма саммит касается выживания монархии. Он хочет сократить институт, сосредоточившись на своей семье и следующем поколении. Он видит будущее, где это он, Кейт, их дети и горстка работающих членов королевской семьи. Гарри и Меган просто больше не вписываются в это видение – объяснил инсайдер

Кейт Миддлтон, однако, имеет сомнения. Она поддерживает мужа, но боится, что радикальное решение окончательно разорвет отношения братьев и навсегда закроет путь к примирению.

Она знает, что лишение титулов Гарри воспримет как унижение – говорят осведомленные источники.

Ситуацию усложняет предстоящий визит Гарри в Лондон 8 сентября на церемонию WellChild Awards. Он надеется на встречу с семьей, но во Дворце избегают прямой конфронтации, опасаясь эмоциональной реакции принца.

Отношения братьев давно испорчены. После отказа от королевских обязанностей в 2020 году Гарри и Меган дали громкое интервью Опре Уинфри, где обвинили семью в предвзятости. А в своих мемуарах "Spare" Гарри упомянул физическую стычку с Уильямом и назвал Камиллу "опасным игроком во Дворце".

