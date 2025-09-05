Принц Вільям планує усунути Гаррі та Меган від монархії: "Вони більше не вписуються у майбутнє"

Принц Вільям розглядає можливість поступового відсторонення свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл від британської монархії, коли стане королем. За даними джерел RadarOnline, майбутній спадкоємець прагне створити "меншу та більш згуртовану" королівську сім’ю, зосереджену на ньому, Кейт Міддлтон, їхніх дітях та обмеженому колі старших членів династії, пише УНН.

Деталі

За кулісами традиційної поїздки королівської родини до Балморалу, де цього року зібралися Чарльз, Камілла, Вільям і Кейт, обговорюється доля Сассексів. Інсайдери стверджують, що йдеться навіть про позбавлення Гаррі та Меган останніх королівських привілеїв і титулів.

Для Вільяма саміт стосується виживання монархії. Він хоче скоротити інституцію, зосередившись на своїй родині та наступному поколінні. Він бачить майбутнє, де це він, Кейт, їхні діти та жменька працюючих членів королівської родини. Гаррі та Меган просто більше не вписуються в це бачення – пояснив інсайдер

Кейт Міддлтон, однак, має сумніви. Вона підтримує чоловіка, але боїться, що радикальне рішення остаточно розірве стосунки братів і назавжди закриє шлях до примирення.

Вона знає, що позбавлення титулів Гаррі сприйме як приниження – кажуть обізнані джерела.

Ситуацію ускладнює майбутній візит Гаррі до Лондона 8 вересня на церемонію WellChild Awards. Він сподівається на зустріч із сім’єю, але у Палаці уникають прямої конфронтації, побоюючись емоційної реакції принца.

Відносини братів давно зіпсовані. Після відмови від королівських обов’язків у 2020 році Гаррі та Меган дали гучне інтерв’ю Опрі Вінфрі, де звинуватили родину в упередженості. А у своїх мемуарах "Spare" Гаррі згадав фізичну сутичку з Вільямом і назвав Каміллу "небезпечним гравцем у Палаці".

