12:12 • 1334 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 11680 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 20549 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 18317 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 32981 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 34284 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 49313 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41345 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41290 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41532 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Принц Вільям планує усунути Гаррі та Меган від монархії: "Вони більше не вписуються у майбутнє"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Принц Вільям розглядає можливість поступового відсторонення Гаррі та Меган від британської монархії, прагнучи створити «меншу та більш згуртовану» королівську сім’ю. Кейт Міддлтон має сумніви щодо цього рішення, побоюючись остаточного розриву стосунків братів.

Принц Вільям планує усунути Гаррі та Меган від монархії: "Вони більше не вписуються у майбутнє"

Принц Вільям розглядає можливість поступового відсторонення свого брата Гаррі та його дружини Меган Маркл від британської монархії, коли стане королем. За даними джерел RadarOnline, майбутній спадкоємець прагне створити "меншу та більш згуртовану" королівську сім’ю, зосереджену на ньому, Кейт Міддлтон, їхніх дітях та обмеженому колі старших членів династії, пише УНН.

Деталі

За кулісами традиційної поїздки королівської родини до Балморалу, де цього року зібралися Чарльз, Камілла, Вільям і Кейт, обговорюється доля Сассексів. Інсайдери стверджують, що йдеться навіть про позбавлення Гаррі та Меган останніх королівських привілеїв і титулів.

Для Вільяма саміт стосується виживання монархії. Він хоче скоротити інституцію, зосередившись на своїй родині та наступному поколінні. Він бачить майбутнє, де це він, Кейт, їхні діти та жменька працюючих членів королівської родини. Гаррі та Меган просто більше не вписуються в це бачення

– пояснив інсайдер

Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі09.07.25, 11:49 • 193976 переглядiв

Кейт Міддлтон, однак, має сумніви. Вона підтримує чоловіка, але боїться, що радикальне рішення остаточно розірве стосунки братів і назавжди закриє шлях до примирення. 

Вона знає, що позбавлення титулів Гаррі сприйме як приниження 

– кажуть обізнані джерела.

Ситуацію ускладнює майбутній візит Гаррі до Лондона 8 вересня на церемонію WellChild Awards. Він сподівається на зустріч із сім’єю, але у Палаці уникають прямої конфронтації, побоюючись емоційної реакції принца.

Британська королева Камілла розповіла, як відбилась від насильника в підлітковому віці01.09.25, 12:25 • 4691 перегляд

Відносини братів давно зіпсовані. Після відмови від королівських обов’язків у 2020 році Гаррі та Меган дали гучне інтерв’ю Опрі Вінфрі, де звинуватили родину в упередженості. А у своїх мемуарах "Spare" Гаррі згадав фізичну сутичку з Вільямом і назвав Каміллу "небезпечним гравцем у Палаці".

Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17.08.25, 14:21 • 128834 перегляди

Степан Гафтко

