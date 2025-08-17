Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі

$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 6120 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
07:17 • 12290 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 100413 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 65908 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 68048 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 61066 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 51420 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246646 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213680 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168180 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 12283 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 350652 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 303802 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 307504 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 314520 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Король Великої Британії Чарльз III модернізував свою резиденцію Сандрінгем, встановивши сонячну ферму площею 2,3 га. Вона забезпечує енергією весь маєток і постачає надлишок в національну мережу.

Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі

Король Великої Британії Чарльз III перетворив свою резиденцію Сандрінгем на екологічно сучасний маєток: встановлена сонячна ферма площею 2,3 га забезпечує енергією весь будинок і навіть частину національної мережі.

Про це пише УНН із посиланням на Gala.

Деталі

Король Чарльз III, відомий своїм прагненням до охорони довкілля, збудував у Сандрінгемі масштабний об’єкт, який має на меті заощадження коштів. Він встановив численні сонячні панелі, що дозволило газеті Daily Mail назвати його "Королем-Сонцем".

Таблоїд відзначає:

Нова сонячна ферма екологічно свідомого монарха в Норфолку забезпечує енергією весь його маєток Сандрінгем, а також невелику частину, що залишається для живлення національної мережі

Доповнення

За повідомленнями британських ЗМІ, Чарльз III розпочав установку "2000 панелей на колишньому пасовищі для коней за королівською резиденцією" у жовтні минулого року.

Сонячна ферма охоплює площу у 2,3 гектара та забезпечує Сандрінгем-Хаус загалом 2,1 МВт енергії без викидів вуглецю.

Її термін служби становить 40 років, після чого поле буде повернуто під пасовище для коней

– пояснює Ребекка Інгліш газеті Daily Mail.

Вона додала, що панелі, "виготовлені із загартованого скла та встановлені на сталевій конструкції", не порушують ландшафт, оскільки приховані за великими деревами.

Газета The Sun вперше згадала у грудні минулого року про сонячні панелі, встановлені королем Чарльзом у Сандрінгемі, що має допомогти королівській родині суттєво заощадити.

Король десятиліттями говорить про боротьбу зі зміною клімату. Він втілює в життя те, що проповідує, і робить усе, що в його силах

– повідомило джерело британським ЗМІ.

Під час свого візиту до Франції Чарльз III виступив із промовою в Сенаті, де екологія відігравала ключову роль. Він закликав захистити світ від "зміни клімату та катастрофічного руйнування природи", "найбільшого екзистенційного виклику з усіх". .

Альона Уткіна

УНН LiteПогода та довкілляНерухомість
Чарльз ІІІ
Франція
Велика Британія