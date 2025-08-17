Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі

Король Великої Британії Чарльз III перетворив свою резиденцію Сандрінгем на екологічно сучасний маєток: встановлена сонячна ферма площею 2,3 га забезпечує енергією весь будинок і навіть частину національної мережі.

Про це пише УНН із посиланням на Gala.

Король Чарльз III, відомий своїм прагненням до охорони довкілля, збудував у Сандрінгемі масштабний об’єкт, який має на меті заощадження коштів. Він встановив численні сонячні панелі, що дозволило газеті Daily Mail назвати його "Королем-Сонцем".

Таблоїд відзначає:

Нова сонячна ферма екологічно свідомого монарха в Норфолку забезпечує енергією весь його маєток Сандрінгем, а також невелику частину, що залишається для живлення національної мережі

За повідомленнями британських ЗМІ, Чарльз III розпочав установку "2000 панелей на колишньому пасовищі для коней за королівською резиденцією" у жовтні минулого року.

Сонячна ферма охоплює площу у 2,3 гектара та забезпечує Сандрінгем-Хаус загалом 2,1 МВт енергії без викидів вуглецю.

Її термін служби становить 40 років, після чого поле буде повернуто під пасовище для коней

Вона додала, що панелі, "виготовлені із загартованого скла та встановлені на сталевій конструкції", не порушують ландшафт, оскільки приховані за великими деревами.

Газета The Sun вперше згадала у грудні минулого року про сонячні панелі, встановлені королем Чарльзом у Сандрінгемі, що має допомогти королівській родині суттєво заощадити.

Король десятиліттями говорить про боротьбу зі зміною клімату. Він втілює в життя те, що проповідує, і робить усе, що в його силах