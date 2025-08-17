Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети

Король Великобритании Карл III превратил свою резиденцию Сандрингем в экологически современное поместье: установленная солнечная ферма площадью 2,3 га обеспечивает энергией весь дом и даже часть национальной сети.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Gala.

Король Карл III, известный своим стремлением к охране окружающей среды, построил в Сандрингеме масштабный объект, целью которого является экономия средств. Он установил многочисленные солнечные панели, что позволило газете Daily Mail назвать его "Королем-Солнцем".

Таблоид отмечает:

Новая солнечная ферма экологически сознательного монарха в Норфолке обеспечивает энергией все его поместье Сандрингем, а также небольшую часть, которая остается для питания национальной сети

По сообщениям британских СМИ, Карл III начал установку "2000 панелей на бывшем пастбище для лошадей за королевской резиденцией" в октябре прошлого года.

Солнечная ферма охватывает площадь в 2,3 гектара и обеспечивает Сандрингем-Хаус в общей сложности 2,1 МВт энергии без выбросов углерода.

Ее срок службы составляет 40 лет, после чего поле будет возвращено под пастбище для лошадей

Она добавила, что панели, "изготовленные из закаленного стекла и установленные на стальной конструкции", не нарушают ландшафт, поскольку скрыты за большими деревьями.

Газета The Sun впервые упомянула в декабре прошлого года о солнечных панелях, установленных королем Карлом в Сандрингеме, что должно помочь королевской семье существенно сэкономить.

Король десятилетиями говорит о борьбе с изменением климата. Он воплощает в жизнь то, что проповедует, и делает все, что в его силах