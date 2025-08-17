$41.450.00
Эксклюзив
07:17 • 12218 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 100317 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 65844 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 67991 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 61023 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 51400 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246633 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213677 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168176 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 155217 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Король Великобритании Карл III модернизировал свою резиденцию Сандрингем, установив солнечную ферму площадью 2,3 га. Она обеспечивает энергией все поместье и поставляет излишек в национальную сеть.

Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети

Король Великобритании Карл III превратил свою резиденцию Сандрингем в экологически современное поместье: установленная солнечная ферма площадью 2,3 га обеспечивает энергией весь дом и даже часть национальной сети.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Gala.

Детали

Король Карл III, известный своим стремлением к охране окружающей среды, построил в Сандрингеме масштабный объект, целью которого является экономия средств. Он установил многочисленные солнечные панели, что позволило газете Daily Mail назвать его "Королем-Солнцем".

Таблоид отмечает:

Новая солнечная ферма экологически сознательного монарха в Норфолке обеспечивает энергией все его поместье Сандрингем, а также небольшую часть, которая остается для питания национальной сети

Дополнение

По сообщениям британских СМИ, Карл III начал установку "2000 панелей на бывшем пастбище для лошадей за королевской резиденцией" в октябре прошлого года.

Солнечная ферма охватывает площадь в 2,3 гектара и обеспечивает Сандрингем-Хаус в общей сложности 2,1 МВт энергии без выбросов углерода.

Ее срок службы составляет 40 лет, после чего поле будет возвращено под пастбище для лошадей

– объясняет Ребекка Инглиш газете Daily Mail.

Она добавила, что панели, "изготовленные из закаленного стекла и установленные на стальной конструкции", не нарушают ландшафт, поскольку скрыты за большими деревьями.

Газета The Sun впервые упомянула в декабре прошлого года о солнечных панелях, установленных королем Карлом в Сандрингеме, что должно помочь королевской семье существенно сэкономить.

Король десятилетиями говорит о борьбе с изменением климата. Он воплощает в жизнь то, что проповедует, и делает все, что в его силах

– сообщил источник британским СМИ.

Во время своего визита во Францию Карл III выступил с речью в Сенате, где экология играла ключевую роль. Он призвал защитить мир от "изменения климата и катастрофического разрушения природы", "величайшего экзистенциального вызова из всех".

Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре09.07.25, 11:49 • 193837 просмотров

Алена Уткина

УНН LiteПогода и окружающая среда Недвижимость
Карл III
Франция
Великобритания