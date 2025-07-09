Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре

Кейт Миддлтон впервые с 2023 года надела королевскую тиару, пишет УНН со ссылкой на Today.com.

Детали

43-летнюю представительницу британской королевской семьи сфотографировали 8 июля, когда она прибыла на государственный банкет в Виндзорский замок вместе со своим мужем, принцем Уильямом.

На ней была классическая тиара "Узелок любви" королевы Марии, одна из самых популярных ее тиар, а также темно-красное платье Givenchy от Сары Бертон (Бертон также создала культовое свадебное платье принцессы).

Это знаменитое украшение легко узнать по многочисленным жемчужинам.

Банкет был устроен в честь президента Франции Эмманюэля Макрона и Брижит Макрон, первой леди Франции, что стало первым государственным французским визитом в Великобританию после Brexit.

Банкет, устроенный королем Карлом III и королевой Камиллой, стал для Кейт первым появлением в тиаре после того, как в марте 2024 года ей сообщили о диагнозе "рак".

По данным People.com, до своего последнего появления Кейт носила тиару в Букингемском дворце в декабре 2023 года. Тогда она надела "Узелок любви". В том же месяце она в последний раз появлялась на публике перед тем, как ей поставили диагноз "рак".

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