Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре
Киев • УНН
Кейт Миддлтон впервые с декабря 2023 года надела тиару «Узелок любви» на государственный банкет в Виндзорском замке. Это ее первое появление в тиаре после сообщения о диагнозе «рак» в марте 2024 года.
Кейт Миддлтон впервые с 2023 года надела королевскую тиару, пишет УНН со ссылкой на Today.com.
Детали
43-летнюю представительницу британской королевской семьи сфотографировали 8 июля, когда она прибыла на государственный банкет в Виндзорский замок вместе со своим мужем, принцем Уильямом.
На ней была классическая тиара "Узелок любви" королевы Марии, одна из самых популярных ее тиар, а также темно-красное платье Givenchy от Сары Бертон (Бертон также создала культовое свадебное платье принцессы).
Это знаменитое украшение легко узнать по многочисленным жемчужинам.
Банкет был устроен в честь президента Франции Эмманюэля Макрона и Брижит Макрон, первой леди Франции, что стало первым государственным французским визитом в Великобританию после Brexit.
Банкет, устроенный королем Карлом III и королевой Камиллой, стал для Кейт первым появлением в тиаре после того, как в марте 2024 года ей сообщили о диагнозе "рак".
По данным People.com, до своего последнего появления Кейт носила тиару в Букингемском дворце в декабре 2023 года. Тогда она надела "Узелок любви". В том же месяце она в последний раз появлялась на публике перед тем, как ей поставили диагноз "рак".
Макрон встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре08.07.25, 15:45 • 1269 просмотров