Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Эксклюзив
07:10 • 9235 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
05:59 • 36965 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
05:26 • 93919 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
04:00 • 134109 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение
03:42 • 110427 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
8 июля, 17:10 • 144145 просмотра
Путин говорит "много дерьма" об Украине: Трамп анонсировал "небольшой сюрприз" для российского диктатора
Эксклюзив
8 июля, 16:34 • 111151 просмотра
70% дел НАБУ против нардепов никак не связаны с коррупцией - нардеп и член ВСК Бужанский
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 178640 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 195458 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 12:25 • 81812 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+29°
2.9м/с
47%
744мм
Популярные новости
Россия мобилизует жителей оккупированных территорий без гражданства8 июля, 23:48 • 25296 просмотра
В Украине второй раз за ночь масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К9 июля, 00:13 • 70784 просмотра
На Днепропетровщине годами незаконно засевали танковый полигон: будут судить должностное лицо9 июля, 01:16 • 36914 просмотра
ФБР начало уголовные расследования в отношении экс-директоров ЦРУ и ФБР9 июля, 01:38 • 21985 просмотра
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения05:49 • 31041 просмотра
публикации
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
05:26 • 93919 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение04:00 • 134109 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 178640 просмотра
Покупка с привкусом политики: АРМА заказало люксовый спецавтомобиль у компании, связанной с Порошенко8 июля, 14:33 • 148925 просмотра
Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК
Эксклюзив
8 июля, 13:22 • 195458 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Белый дом
Китай
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 2459 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 201363 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 385871 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 218973 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 330595 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Хранитель

Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре

Киев • УНН

 • 2404 просмотра

Кейт Миддлтон впервые с декабря 2023 года надела тиару «Узелок любви» на государственный банкет в Виндзорском замке. Это ее первое появление в тиаре после сообщения о диагнозе «рак» в марте 2024 года.

Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре

Кейт Миддлтон впервые с 2023 года надела королевскую тиару, пишет УНН со ссылкой на Today.com.

Детали

43-летнюю представительницу британской королевской семьи сфотографировали 8 июля, когда она прибыла на государственный банкет в Виндзорский замок вместе со своим мужем, принцем Уильямом.

На ней была классическая тиара "Узелок любви" королевы Марии, одна из самых популярных ее тиар, а также темно-красное платье Givenchy от Сары Бертон (Бертон также создала культовое свадебное платье принцессы).

Это знаменитое украшение легко узнать по многочисленным жемчужинам.

Банкет был устроен в честь президента Франции Эмманюэля Макрона и Брижит Макрон, первой леди Франции, что стало первым государственным французским визитом в Великобританию после Brexit.

Банкет, устроенный королем Карлом III и королевой Камиллой, стал для Кейт первым появлением в тиаре после того, как в марте 2024 года ей сообщили о диагнозе "рак".

По данным People.com, до своего последнего появления Кейт носила тиару в Букингемском дворце в декабре 2023 года. Тогда она надела "Узелок любви". В том же месяце она в последний раз появлялась на публике перед тем, как ей поставили диагноз "рак".

Макрон встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре08.07.25, 15:45 • 1269 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Уильям, принц Уэльский
Королева Камилла
Кэтрин, принцесса Уэльская
Эммануэль Макрон
Карл III
Бриджит Макрон
Франция
Великобритания
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9