Макрон встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Великобританию и встретился с королем Карлом III в Виндзоре. Ожидается, что Чарльз подчеркнет "множество сложных угроз", с которыми сталкиваются обе страны.
Прибыв в Великобританию, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас находится в Виндзоре, где встречается с королем Великобритании Чарльзом III, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Reuters отмечает, что у Макрона крепкие личные отношения с королем, и были улыбки.
Ожидается, что Чарльз подчеркнет "множество сложных угроз", с которыми сталкиваются обе страны, когда позже будет выступать в замке.
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В сопровождении наследника престола принца Уильяма и его жены, принцессы Кэтрин.
Reuters добавляет, что перед тем, как отправиться в Лондон, чтобы обратиться к парламенту, Макрон присоединился к Карлу, чтобы осмотреть Почетный караул. Он должен был пообедать с семьей и осмотреть Королевскую коллекцию, картины и мебель, собранные Виндзорами на протяжении веков.
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