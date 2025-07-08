Макрон встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре

Прибыв в Великобританию, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас находится в Виндзоре, где встречается с королем Великобритании Чарльзом III, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Reuters отмечает, что у Макрона крепкие личные отношения с королем, и были улыбки.

Ожидается, что Чарльз подчеркнет "множество сложных угроз", с которыми сталкиваются обе страны, когда позже будет выступать в замке.

Макрон начинает трехдневный визит в Лондон: на встречах ожидается упоминание об Украине

В сопровождении наследника престола принца Уильяма и его жены, принцессы Кэтрин.

Reuters добавляет, что перед тем, как отправиться в Лондон, чтобы обратиться к парламенту, Макрон присоединился к Карлу, чтобы осмотреть Почетный караул. Он должен был пообедать с семьей и осмотреть Королевскую коллекцию, картины и мебель, собранные Виндзорами на протяжении веков.

Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины