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Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон начал государственный визит в Великобританию, где состоится франко-британский саммит. Будут обсуждаться безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция, культура и поддержка Украины.

Макрон в начале визита в Британию упомянул о поддержке Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон перед прибытием в Великобританию с государственным визитом, в рамках которого запланировано проведение франко-британского саммита, упомянул о дальнейшей поддержке Украины. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Я прибываю в Соединенное Королевство с государственным визитом, за которым последует франко-британский саммит. Это важный момент для наших двух наций. Соединенное Королевство — стратегический партнер, союзник, друг. Наши связи давние, выкованы историей и укреплены доверием

- сообщил Макрон.

Он также отметил, что страны вместе будут решать главные вызовы настоящего времени: безопасность, оборона, ядерная энергетика, космос, инновации, искусственный интеллект, миграция и культура. Все эти сферы — это те, где мы стремимся действовать вместе и углублять наше сотрудничество конкретным, эффективным и длительным способом.

Наши совместные усилия в поддержку Украины — ведь речь идет о безопасности нашего континента — наши индустриальные проекты с EDF, наше сотрудничество в космической сфере и совместная военная деятельность — все это конкретные примеры, демонстрирующие, насколько живое и ориентированное на будущее наше партнерство

- добавил Макрон.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает трехдневный государственный визит в Лондон, первый с 2008 года. Ожидается встреча с королем Чарльзом III и обсуждение миграционного соглашения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Карл III
Великобритания
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